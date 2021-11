Beaujolais nouveau : quel goût a le millésime 2021 ?

C'est le moment de déguster le Beaujolais nouveau ! Comme chaque année, c'est à partir du troisième jeudi du mois de novembre que l'on peut déguster ce vin. Cette année, les dégustations pourront d'ailleurs se tenir en plein air, à la différence de l'an passé où le deuxième confinement venait tout juste d'être mis en place. Pour les consommateurs avertis, c'est l'occasion de découvrir le goût du millésime 2021. Fraise, mûre ou banane ? Europe 1 vous livre les premiers éléments de réponse.

Un retour au classicisme

Ce Beaujolais nouveau millésime 2021 est d'abord un retour au classicisme. Il ressemble beaucoup aux cuvées des années 1980-1990, avec un vin frais et léger, ne titrant pas plus de 12 degrés. Il est très différent de ceux des dernières années où les canicules avaient donné des vins bien plus alcoolisés.

Le froid et la pluie ont pu jouer un grand rôle. Le millésime 2021 du Beaujolais nouveau a en effet été impacté par les différents aléas climatiques comme le gel du printemps dernier. "Ça été une année compliquée pour les vignerons", confie Daniel Bulliat, président d'Interbeaujolais. "Le gel du printemps, les conditions climatiques en été très pluvieuses... Cela a permis d'avoir un millésime plus tardif, de l'ordre de trois semaines de plus que l'année dernière, donc cela donne un vin plus léger, plus fruité, plus gouleyant, avec un peu moins d'alcool", estime le vigneron de Beaujeu.

Des arômes de framboise ou de fraise

Le temps pour lui de révéler les arômes de ce millésime 2021. "C'est avant tout les fruits rouges. Framboise, fraise, en fonction de chaque vigneron puisque chacun élabore son Beaujolais nouveau comme il l'aime. On peut dire qu'on fête les Beaujolais nouveaux !", annonce Daniel Bulliat, enthousiaste. Il y aura en effet des fêtes cette année, avec le pass sanitaire.

Au total, 17 millions de bouteilles seront produites pour 2021, en net retrait par rapport aux autres années, dont plus de la moitié sont destinées à alimenter le marché français.