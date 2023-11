Le beaujolais nouveau 2023 est solaire, poivré, avec des arômes de fruits rouges

À la Cave des Gônes, à Brignais, près de Lyon, les bouteilles de beaujolais nouveau figurent ce jeudi en très bonne place. Louis, le fils du patron, a choisi de déguster celui du Château de Pizay. "On va le goûter. Cette année, on a un côté un peu poivré. Toujours avec un aspect légèrement solaire", décrit-il. "C'est ce que l'on recherche principalement dans un beaujolais nouveau. Après, on reste sur un beaujolais, donc on aura ce côté légèrement fruité avec de la légèreté."

Idéal pour l'apéritif

Le beaujolais est un vin réalisé à partir d'un cépage gamay et possède donc une robe caractéristique. "On peut voir quelque chose d'assez clair avec une belle lumière aussi. L'année dernière, dans cette maison, on avait un côté un peu banane. Mais là, cette année, on sera principalement sur des fruits mûrs ou des fruits rouges", analyse Louis.

Reste donc à savoir avec quel plat accompagner ce millésime. "Moi, je le servirai sur un apéritif, une planche de charcuterie et du fromage, mais des choses pas trop fortes. Cela irait aussi très bien avec des viandes blanches ou des poissons en sauce".

Il ne vous reste plus qu'à le déguster et pour briller lors du dîner de ce soir, vous pourrez toujours expliquer que la moitié de la production de Beaujolais nouveau, six millions de bouteilles environ, est vendue à l'étranger, et notamment au Japon et aux États-Unis en tête.