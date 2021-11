Beaujolais nouveau : si vous ne deviez retenir qu'une bouteille, la voici

La question que tout néophyte se pose : quelle bouteille acheter pour découvrir le Beaujolais nouveau ? Dans l'émission La Table des bons vivants, le chef Yves Camdeborde révèle son coup de cœur du millésime 2021. Si cette année, en raison des intempéries du printemps dernier, ce vin est faible en degré d'alcool, il possède plutôt un goût de fruits rouges, de framboise ou de fraise selon les bouteilles. Le chef conseille sur Europe 1, entre autres, le produit du vigneron Kéké Descombes.

"Des vins de bons et beaux moments, de partage"

"On retrouve un Beaujolais nouveau à 12 degrés, qui est sur le fruit, léger. On retrouve l'âme, l'authenticité du gamay. Et c'est franc, droit, ça se boit très facilement", souligne Yves Camdeborde qui ne tarit pas d'éloges sur ce vin, vendu 12 euros la bouteille. "Ce sont des vins de bons et beaux moments. Ce sont des vins de partage", poursuit le chef, qui met en avant également d'autres productions.

"Il y a une belle génération qui a su débroussailler" le Beaujolais nouveau depuis une dizaine d'années, affirme-t-il. "Les Jules Métras, Kéké Descombes, Mathieu et Camille Lapierre, Alex Foilard... se sont réappropriés cette tradition, mais de façon qualitative. Ils traitent ce vin comme leurs grands crus", affirme Yves Camdeborde. Autant de bonnes références pour profiter du millésime 2021.