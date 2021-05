Banlieue Santé, l’association qui reconnecte les territoires avec les soins

Pendant la crise du Covid-19, les inégalités s'accentuent. Entre les logements étroits et les difficultés d'accès aux tests, certains quartiers ont été mis à rude épreuve. Des organisations agissent pour aider ces habitants fragilisés à accéder à la santé. C'est le cas de Banlieue Santé, une association qui lutte contre les déserts médicaux en banlieue et en zone rurale. Abdelali El Badaoui, son président fondateur était invité dans La France Bouge sur Europe 1, vendredi.

"C'est concret et direct"

"On va aller au plus près des habitants, les identifier, créer avec eux ce confort et cette réflexion ensemble pour créer la solution qui sera la plus adaptée", détaille au micro d’Europe 1 Abdelali El Badaoui président fondateur de Banlieue Santé. Créée en 2018, l’association regroupe plus de 500 bénévoles et a été plus que nécessaire pendant la pandémie de Covid-19.

Plus de 200 ambassadeurs formés par l’association repèrent les personnes éloignées du système de santé pour les aider à consulter. "On a monté un programme qui s'appelle Vu et corrigé. Dans la même journée, ils ont une consultation ophtalmo et avec un appareillage en lunettes, c'est concret et direct", explique le président de l’association. Banlieue Santé a également créé une application capable de traduire les mesures restrictives liées au Covid-19 dans plusieurs langues.

Une démarche holistique

Et rester en bonne santé ne veut pas simplement dire consulter des médecins et spécialistes. Les actions de banlieue santé s’inscrivent dans une démarche holistique. "La santé n'est pas uniquement l'absence de symptômes et de maladie. C’est un état de bien-être social", affirme Abdelali El Badaoui. Il prend plusieurs exemples : "pour nous l'emploi, la culture, le sport, bien manger : c'est la santé". Alors pendant les confinements, Banlieue santé a distribué des colis alimentaires équilibrés contenant également des produits d’hygiènes.

Les actions de l’association ont largement convaincu : en 2020, Banlieue Santé a gagné le prix citoyen européen. Depuis, l’association est sollicitée pour s’implanter un peu partout dans le monde. Elle réfléchit d’ores et déjà à rejoindre certains quartiers populaires aux Etats-Unis où le système de santé est très inégalitaire ou encore certaines villes sur le continent africain.