Bac 2020 : les résultats vont-ils être affichés devant les lycées ?

Cette année, pas d'attroupements, d'embrassades ni de cris devant les listes de résultats du baccalauréat : protocole sanitaire oblige, des consignes ont été données aux proviseurs pour organiser ce rituel perturbé en pleine épidémie de coronavirus. La première étape n'échappera pas aux gestes barrières, puisque les élèves iront voir sur internet s'ils ont leur bac, avec éventuellement une mention.

Récupération des notes étalée sur la semaine et masque

Ensuite, c'est pour avoir leur "collante", donc leur feuille de notes, que les élèves devront se déplacer dans leur lycée. Mais pas tous en même temps, notamment dans les gros établissements de plusieurs centaines d'élèves. Bruno Bobkiewicz, représentant du Snpden (syndicat national des personnels de direction de l'Education nationale), dirige l'un de ces grands établissements à Vincennes : "On va faire venir ceux qui ont le bac entre mardi et vendredi. Il y aura l'urgence seulement pour les élèves qui sont à l'oral de rattrapage, ce qui représente moins de 10% des élèves pour nous. On les fera venir en urgence mardi, parce que là, il y a un choix rapide à faire", précise le proviseur.

Certains proviseurs pourront quand même décider d'afficher les résultats sur les murs du lycée - c'est leur responsabilité -, à condition que les candidats manifestent leur joie avec un masque.