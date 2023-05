Au printemps, méfiez-vous des chevreuils en état d'ivresse

On a tous déjà croisé ce panneau de signalisation, indiquant aux automobilistes une possible présence d'animaux sauvages sur la route. En plein milieu du printemps, cette invitation à la prudence prend un sens tout particulier. Au sortir d'un hiver où la plupart des mammifères hibernent ou connaissent davantage de difficultés à s'alimenter, les bourgeons gorgés de sucre qui poussent ici et là représentent un met de choix pour les animaux qui peuplent nos forêts. Chez les chevreuils, cet appétit décuplé peut conduire à une modification assez profonde de leur comportement et réclamer une certaine vigilance.

Car ces végétaux sucrés dont raffolent ces mammifères n'échappent pas au processus métabolique de fermentation. Sous l'effet des températures plus douces et du soleil, ces glucides agissent comme de l'alcool une fois dans l'estomac du cervidé. Ingérés en grande quantité, ces bourgeons les rendent alors totalement ivres. "Comme pour les humains, ils sont désinhibés et n'ont plus peur de l'humain", souligne à Europe 1 Marc Giraud, naturaliste et porte-parole au sein de l'association pour la protection des animaux sauvages (Aspas).

Un phénomène qui reste assez rare

Et comme pour les humains, la présence d'alcool dans leur sang se traduit par des comportements inhabituels et parfois loufoques. "Ils peuvent tituber, faire des bonds ou vous regarder de travers", énumère Marc Giraud. "Ils vont courir sans but et déambuler en perdant l'équilibre", ajoute Anthony Rémant responsable pédagogique au sein du parc animalier "Espace Rambouillet" dans les Yvelines. Au point d'achever leur périple incertain dans des lieux plutôt improbables. L'année dernière, l'un d'entre eux s'était retrouvé égaré en plein centre-ville de Vernon dans l'Eure, rapporte Franceinfo.

"Ils peuvent aussi se retrouver dans le jardin d'habitants qui vivent à proximité des forêts", note Anthony Rémant. Totalement désorienté, le chevreuil peut alors adopter un comportement plus agressif qui tranche avec son caractère habituellement craintif et placide : "Ils sont capables d'asséner des coups de sabots, non pas dans une volonté de faire mal mais plutôt de se prémunir d'un éventuel danger. D'autant qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font là". Raison pour laquelle il est déconseillé d'intervenir face à l'animal. "Le meilleur conseil à donner, c'est de passer son chemin. Et si le chevreuil arrive dans le jardin de quelqu'un, le mieux c'est d'appeler les pompiers", préconise Anthony Rémant.