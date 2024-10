Attentat d'Arras : la femme de Dominique Bernard crée un prix littéraire pour adolescents

L'épouse de Dominique Bernard, professeur de français tué le 13 octobre 2023 à Arras par un ancien élève radicalisé, a créé un prix littéraire de nouvelles, écrites par les adolescents, pour faire vivre les valeurs incarnées par son mari, a-t-on appris jeudi auprès de son avocat. "Ma cliente veut faire vivre les valeurs républicaines pour lesquelles son mari est mort" et contribuer à "faire réfléchir" les adolescents, a expliqué à l'AFP l'avocat d'Isabelle Bernard, Richard Malka.

Le prix lancé le 30 septembre

Lancé le 30 septembre, ce prix littéraire, qui porte le nom de Dominique Bernard, est destiné aux classes de 4e, 3e et 2nde et concerne cette année uniquement l'Arrageois, les établissements publics et privés sous contrat. La première édition, organisée par l'association "Lire, Penser, Ecrire" lancée pour l'occasion, a pour thème la tolérance, selon Me Malka.

Grâce à un partenaire avec le Centre national du livre (CNL), qui s'associe à l'Education nationale, des écrivains se rendront dans des classes pour rencontrer des élèves participant à ce prix. L'initiative a vocation à être étendue à l'ensemble des Hauts-de-de-France et au-delà, "dans la mesure du possible, dans les prochaines années", indique Me Malka. Un an après l'attentat qui s'est déroulé à la cité scolaire Gambetta-Carnot d'Arras, une cérémonie en hommage à Dominique Bernard doit se tenir dimanche sur une place centrale de la ville, en présence des ministres de l'Intérieur Bruno Retailleau et de l'Éducation Anne Genetet.