Le lycée où enseignait Samuel Paty devrait prendre le nom de l'enseignant assassiné

Presque quatre ans après l’assassinat de Samuel Paty, le collège dans lequel il enseignait à Conflans Sainte-Honorine dans les Yvelines est en passe d’être renommé à son nom. La décision, qui a été validée lundi soir durant le conseil d’administration du collège, doit encore passer deux votes : au niveau de la commune et du département, et doit être entériné dans les prochaines semaines.

Une décision "logique"

Un symbole fort et nécessaire pour Paul Marion, enseignant et président de l’association les amis de Samuel Paty. "C'est une chose qui est forte. Ça montre que la ville de Conflans assume sa mémoire, son héritage, le défend, et en est fier", a-t-il assuré. "On n'a pas toujours eu ce sentiment que la ville assumait ce qui s'était passé puisque cela a pris énormément de temps : plus de quatre ans avant que ce changement de nom du collège soit effectué."

Au micro d'Europe 1, il a poursuivi : "Ce n'est pas encore acté, mais bon, c'est un très grand pas en vue de changer le nom du collège. Le collège, c'est vraiment le lieu de la transmission. Donc quand un professeur meurt dans ces circonstances, ça me paraît tout à fait logique qu'on change le nom du collège."