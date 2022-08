Assomption : ces Nordistes qui partent en vacances la dernière quinzaine d’août

Départ en vacances ce week-end pour Aurélien, Marion et leurs deux enfants Héloïse et Augustin. Cette famille nordiste va séjourner en Gironde la première semaine, puis direction la Bretagne à la fin du mois d'août. Leur but est de se reposer avant la rentrée scolaire comme l'explique Aurélien au micro d'Europe 1. "On veut revenir le plus frais possible pour la reprise, que ce soit pour nous ou pour les enfants", confirme-t-il.

"De cette manière, quand on reprend le travail, on a encore un pied en vacances. On est serein, plus reposé même", insiste Aurélien car moins de touristes sur place, c’est synonyme de plus de calme. "La dernière semaine des vacances, il y a quand même moins de monde, c’est plus tranquille."

"Éviter les bouchons en région parisienne"

Pour la location de leur gite, le prix est le même qu’au mois de juillet. Concernant le trajet en voiture, l'objectif de cette famille est d'éviter les embouteillages, le coup de chaud et surtout avoir la paix dans la voiture. "On a prévu de partir à 4 heures du matin à la fraîche afin de passer une grande partie de la route avec des enfants endormis", avoue Aurélien. "Nous voulons aussi éviter les bouchons en région parisienne. En revanche, au retour, la fois dernière, il y avait moins de monde. On espère que ce sera la même chose".

Ce samedi, Bison futé voit noir sur les routes dans le sens des départs sur l’arc méditerranéen. Enfin, la météo importe peu pour cette famille nordiste : "On acceptera la pluie", soulignent-ils, "même les averses".