«Il faut être vigilant» : avec les fêtes de fin d'année, les SMS frauduleux se multiplient

"Votre colis vous attend : cliquez ici", "vous avez reçu votre nouvelle carte de sécurité sociale : cliquez ici"... On ne les présente plus. Les SMS frauduleux sont devenus le quotidien des Français. Noël oblige, les escrocs misent tout sur les messages de colis à récupérer en cette période de fin d'année.

"Il faut être vigilant"

Et ils voient juste. "Ça m'a paru bizarre quand j'ai reçu ce SMS", reconnaît Moussa, victime d'une tentative d'arnaque. En attente d'un colis, le jeune homme a reçu un texto lui demandant de régler 20 euros pour récupérer son bien. "J'ai cliqué sur le lien du SMS et on arrive sur un site qui est quasi identique à celui que j'utilise pour commander. Franchement, c'est hyper bien fait. Et une fois sur ce site, on me redemande mes données bancaires", ce qui attire l'attention de Moussa.

"Je me suis dit : 'Je fais des commandes sur ce site, normalement, ma carte est enregistrée. Donc je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais il faut être particulièrement vigilant," reconnaît-il au micro d'Europe 1.

Ne jamais cliquer

Un très bon réflexe qui aura permis au jeune homme de sauver probablement plusieurs centaines d'euros. Car les conséquences de ces mails frauduleux peuvent être catastrophiques : nouveaux achats en lignes, comptes bancaires siphonnés...

Dernière arnaque en date dans les Hauts-de-France : un SMS qui fait miroiter 70% d'économie sur la facture d'énergie grâce à l'aide de la Région. Face à tant d'inventivité, la consigne reste de ne jamais cliquer sur les liens dans les SMS et repasser par le site officiel.