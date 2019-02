ARCHIVES EUROPE 1 - "Je ne savais même pas que la mode était un métier" : quand Karl Lagerfeld évoquait ses débuts

ARCHIVES EUROPE 1

Un grand nom de la monde s'en est allé. Le styliste allemand Karl Lagerfeld est mort mardi, à l'âge de 85 ans. Et pourtant, comme il le racontait sur Europe 1 en 2016, rien ne laissait imaginer lorsqu'il était plus jeune, qu'il connaîtrait une si grande carrière dans ce milieu.

"Je ne savais même pas que la mode était un métier." "Je ne savais même pas, enfant, au fin fond de ma campagne allemande, que l’on pouvait être couturier, que la mode était un métier. Je voulais devenir portraitiste et caricaturiste parce que je ne dessine pas trop mal", se souvenait-il.

Et vous, quelle image garderez-vous de Karl Lagerfeld ?

C'est un voyage à Paris qui a finalement changé sa vie : "Je passe sur les Champs-Elysées et je vois une immense affiche du secrétariat international de la laine. Il fallait envoyer un croquis d’un vêtement. J’ai fait des croquis, je les ai envoyés, j’ai oublié l’histoire et six mois après, je reçois un coup de fil et on me dit : 'Vous avez gagné le premier prix dans la catégorie manteaux.'"

Repéré par Pierre Balmain. "C’était Pierre Balmain qui exécutait le modèle", raconte-t-il. Et ce dernier a alors proposé à Karl Lagerfeld de travailler dans son studio. "J’ai appelé mes parents qui m’ont dit : 'Vas-y, si ça marche pas tu retournes à l’école et si ça marche, on verra bien.' Et ça a marché !" Et plus que cela puisque Karl Lagerfeld a multiplié les collaborations prestigieuses, jusqu'à revêtir le costume de directeur artistique de Chanel pendant plus de 30 ans.