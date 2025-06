Applications, cartes... Où trouver des points d'eau potable lors de cette période de fortes chaleurs ?

Ce vendredi midi, 16 départements sont placés en vigilance orange canicule. Un épisode de fortes chaleurs durant lequel l'hydratation sera encore et toujours importante. Si vous vous déplacez et que vous souhaitez vous rafraîchir, il existe des moyens pour trouver facilement les points d'eau potable autour de vous.

Jusqu'à 38 degrés par endroit. La France connaît une nouvelle vague de chaleur sur l'ensemble du territoire, 16 départements sont placés sous vigilance orange canicule. Sous ces fortes températures, boire de l'eau est très important, quel que soit notre âge.

Des points d'eau potable obligatoires dans les établissements recevant du public depuis 2022

Depuis la mise en place de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) en janvier 2022, il est obligatoire "d'installer des points d'eau potable dans les établissements recevant du public (ERP) et de les accompagner d'une signalitique directionnelle".

Pourtant, une enquête d'UFC-Que choisir et de l'association No Plastic in my Sea montre que c'est loin d'être le cas partout. Sur les 247 ERP visités entre mars et mai 2025, seuls 52% sont équipés d'un point d'eau potable. Sur les 128 points d'eau visités, "près de la moitié ne dispose d'aucune signalétique" et seulement "9% du total de l'échantillon" respectent "totalement la loi" en mettant en place une "signalétique directionnelle".

Une étude qui montre donc la difficulté de trouver de l'eau potable et fraîche pour remplir sa gourde que ce soit dans les gares SNCF ou dans les centres commerciaux. Mais, fort heureusement, des solutions existent pour remédier à ce problème.

Des cartes pour vous aider à vous désaltérer

Comme l'indique le site internet d'UFC-Que choisir, l'association No Plastic in my Sea propose une carte nationale qui présente l'ensemble des points d'eau disponible. Les points bleus sont les fontaines gratuites, situées dans des lieux publics. Les points oranges sont des commerces qui rendent disponible un point de ravitaillement en eau.

Une carte participative, disponible en français et en anglais, où chacun peut rajouter un point d'eau qui a été mis en place à côté de chez soi. Au total, ce sont plus de 23.700 points d'eau potable qui sont recensés sur Watermap.fr. Vous pouvez également vous géolocaliser directement sur le site qui vous donnera ensuite le trajet le plus rapide pour vous rafraîchir.

Des applications pour smartphone sont également disponibles. MonEau ou encore Freetaps, disponibles sur iPhone et Android, fonctionnent sur le même principe que Watermap. Vous trouverez une carte avec les différents points d'eau et l'application vous guidera jusqu'à eux.