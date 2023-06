Anthropologie : d'où provient l'acte d'embrasser son bon-aimé sur la bouche ?

Un baiser, ça semble tout naturel, mais est-ce que ça l'a toujours été ? C'est justement la question que se sont posés deux scientifiques danois et un assyriologue (un expert des civilisations de la Mésopotamie), avant de publier un article sur le sujet dans la revue Science.

Ces derniers ont ainsi découvert les traces des premiers baisers de l'humanité, dans des textes originaires de Mésopotamie, l'actuel Irak et Syrie. La pratique remonterait donc à 4500 avant Jésus-Christ, soit 1000 ans plus tôt que ce qu'avait établi la science à partir d'un manuscrit indien.

Le premier bisou il y a 100.000 ans ?

On pourrait cependant remonter plus loin encore, dans l'Antiquité et même jusqu'à la préhistoire avec le bécot néandertalien. Ce dernier remonte à plus de 100 000 ans, selon une étude qui prenait pour objet un microbe oral. Mais pourquoi donc chercher d'où provient le premier baiser à travers le monde ? La réponse n'a rien de romantique : c'est pour étudier la diffusion d'une maladie d'amour, le très redouté virus de l'herpès. Il y a deux ans, des scientifiques ont suggéré que cette caresse intime venue d'Asie aurait influencé la propagation du virus dans nos contrées. Ou quand l'anthropologie rencontre l'épidémiologie.