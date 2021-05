Pourquoi le "French kiss" ne serait finalement pas si français que ça

Pourquoi l'expression "French kiss" fait-elle référence à la France plutôt qu'à un autre pays ? A priori, difficile à dire. Pourtant, les Américains ont bel et bien associé cette manière d'embrasser avec la langue à notre pays. Même si la pratique existait déjà auparavant. Pour comprendre, il faut remonter aux 18e et 19e siècles. C'est ce qu'a expliqué Stéphane Bern vendredi dans "Historiquement vôtre" sur Europe 1.

Un baiser fougueux finalement pas si français

Ce n'est qu'en 2014 que le French kiss fait son apparition dans le dictionnaire Le Petit Robert. Ce baiser langoureux est défini par le fait d'"embrasser avec la langue", de "galocher". Une galoche est d'ailleurs une chaussure avec un dessus en cuir et une semelle de bois qui se porte par-dessus des chaussons. À l'époque, "le galochier" était le vendeur de cette chaussure et "galocher" signifiait faire du bruit en marchant avec ces chaussures. Il est vrai que certaines embrassades sont plus bruyantes que d’autres...

Quant au French kiss, les Américains sont persuadés que la pratique est une invention française. En effet, aux 18e et 19e siècles, la mobilité transatlantique se développe. La réputation des Français aussi. Il faut dire que les citoyens américains qui font le voyage en France sont plutôt aisés, ce qui favorise les rapprochements. Beaucoup ont par ailleurs longtemps évolué dans une religion puritaine où les rapprochements de ce type n'étaient pas familiers.

Rapporté d'Inde par Alexandre Le Grand

Pour ces Américains, "embrasser" signifiait "épouser". Mais en revenant de France, ils disaient à tout-va : "Quand vous êtes en France, faites-vous embrasser par les femmes." C'est à partir de ce moment qu'est née l’expression "get a French kiss". En Angleterre, french kiss est même devenu un verbe. On peut ainsi dire "I french kiss her", ce qui signifie donc "je l'embrasse [avec la langue]".

Mais les Français devraient en réalité rester modestes, car ce type de baiser ne leur appartient pas vraiment. Il était déjà mentionné dans le recueil de positions sexuelles écrit 500 ans avant J.-C., le Kamasutra. C'est l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité, Alexandre le Grand, qui rapportera avec lui cette pratique dans le monde méditerranéen, après avoir pris possession de l’Inde. Puis ce sont enfin les Romains qui finiront par lancer cette mode, d'abord en Afrique et en Asie.