Alsace : un concours de cantine scolaire «pour faire découvrir aux élèves de nouvelles saveurs»

REPORTAGE

Prouver qu’on peut faire de la bonne cuisine même dans une cantine : c’est l’objectif du concours auquel participe une vingtaine de chefs de restaurants scolaires en Alsace. Ces prochains mois, ils présenteront une entrée, un plat et un dessert. Des produits locaux, bio et un public pas si évident à convaincre : les enfants !

On a tous de mauvais souvenirs de cantine : des plats sans saveurs, trop cuits, tristement banals... Mais dans beaucoup de restaurants scolaires, les choses ont bien changé ces dernières années. Pour mettre en avant ces savoir-faire, la Collectivité européenne d’Alsace organise en ce moment un concours, "Décroche ton étoile", pour élire le meilleur chef des cantines de la région.

Du local et du bio : "Ils en redemandent !"

Europe 1 s'est rendu dans le collège de Drusenheim, à 30km au nord de Strasbourg. Ici, on est loin de la plâtrée d’épinards ou des endives au jambon ! En entrée aujourd’hui dans la cantine de ce collège de Drusenheim (Bas-Rhin), un plat digne d’un restaurant : "Feuilleté de légumes confits à l’ancienne, à la tomme d’Alsace, avec du chou kale, du topinambour, des rutabagas et des navets", explique le chef cuisinier Benjamin Bonnet.

Après être passé par de nombreux restaurants gastronomiques, il a pris la tête de cette cantine il y a un peu moins d’un an. Avec un objectif : "Faire découvrir aux élèves de nouvelles saveurs, ce qui se fait en local et en bio. Et en général, ils en redemandent !", sourit-il.

"Le panais, ce n’est pas habituel : cela nous fait découvrir d’autres choses"

Effectivement, les collégiens semblent apprécier cette entrée originale : "C’est très très bon !", s’exclame Hugo, élève de 5ème. "Le fromage se mélange à la saveur des légumes, donc cela donne encore un goût plus démarqué", analyse Elias, 14 ans. "Le panais, ce n’est pas habituel donc cela nous fait découvrir d’autres choses", reconnaît Louis, 11 ans. "Depuis que le chef est là, on mange mieux qu’avant. Il mérite de gagner ce concours", estime Clélie, scolarisée en classe de 3ème.

Prochaine épreuve pour Benjamin Bonnet et ses concurrents : un plat végétarien, présenté au mois de mars. Puis, pour grande la finale en juin : un dessert autour de la fraise. Le gagnant de ce concours organisé par la Collectivité européenne d’Alsace remportera 15.000 euros de matériel de cuisine. Histoire de ravir encore un peu plus les papilles des enfants !