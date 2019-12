Aller au travail à pied ou en vélo : les conseils du coach Jean-Claude Perrin pour la journée de grève

INTERVIEW

Jeudi, une grève massive touche la France et notamment les transports publics. Onze lignes de métro fermées à Paris, des prévisions réduites pour la SNCF, des voitures plus nombreuses sur les routes avec un risque important d’embouteillage… Certains vont devoir se déplacer à pied ou à vélo. Jean-Claude Perrin, consultant athlétisme sur Europe 1, livre ses conseils de champion pour avoir les bons réflexes si l’on n’est pas un grand sportif.

Faire quelques kilomètres à pied ou à vélo, ça peut être difficile. Déjà il faut prévoir une tenue adéquate. "Il faut bien se protéger du froid, même si en marchant, le corps produit une quantité de chaleur", précise Jean-Claude Perrin. On enfile donc son bonnet, une écharpe, des gants. "Il faut éviter d’être en short pour les plus courageux, mais ne pas se couvrir de façon excessive : nous ne sommes pas aux sports d’hiver, on est dans une ville !". Le coach conseille également de prendre un petit sac à dos ou en bandoulière si vous avez la crainte de ne pas avoir le matériel suffisant. Mais le plus important reste peut-être les chaussures : une bonne paire de basket est l’idéal. "Celles que l’on prend pour faire du sport en salle", illustre Jean-Claude Perrin. "Il ne va pas pleuvoir, le sol est sec."

Prendre un bon petit déjeuner

Pour lutter contre le coup de fatigue, il est indispensable de ne pas changer ses habitudes et de prendre un bon petit déjeuner. "On peut également apporter une bouteille d’eau pour s’hydrater", analyse le consultant. "La pomme est un fruit qui voyage très bien. Mais si vous avez des longues distances emportez un quignon de pain, c’est le plus digeste et cela se transporte très facilement."

Les moins sportifs ne doivent pas paniquer. "N’hésitez pas à faire la distance pour aller au travail en plusieurs étapes, histoire de ne pas brûler toute la quantité d’énergie." Et rester positif : "Cette journée doit vous permettre de retrouver les bases de votre corps, toutes observations politiques exclues. C’est une journée de reconquête pour le corps", se réjouit Jean-Claude Perrin. "Il faut conserver l’esprit du mouvement : faire face dans le sens de la santé et de la joie, même si c’est une contrainte de faire quelque chose de différent."