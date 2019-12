EN DIRECT - Grève : manifestations, trafic, écoles... suivez la mobilisation contre la réforme des retraites

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Une journée noire dans les transports et dans les écoles. La grève de jeudi contre la réforme des retraites s’annonce particulièrement suivie. L’appel à la mobilisation, initialement lancé dans les transports, à la SNCF et à la RATP, a été relayé ces dernières semaines par de nombreuses catégories professionnelles, du public et du privé. Personnels de santé, enseignants, éboueurs, avocats, mais aussi des policiers et des pompiers ont prévu de manifester pour défendre leurs systèmes de pension, soit en se joignant aux cortèges, soit par des actions symboliques. Conséquence de cette mobilisation : un trafic quasi nul sur les rails, très perturbés dans presque tous les transports en commun et de nombreuses écoles fermées. Mais il semble que les usagers aient pris leurs précautions.

Les trois informations à retenir : 245 rassemblements prévus à travers la France contre la réforme des retraites

90% des trains à l'arrêt

À Paris, onze lignes de métro sur seize fermées, des perturbations attendues dans les autres villes

Une circulation moins difficile que prévue

On annonçait un "jeudi noir" sur le front des transports. Et de fait, beaucoup, à Paris comme en régions, ne fonctionnent pas ce jeudi matin. Mais cela ne s'est pas traduit par des embouteillages monstre pour autant : peu avant 9 heures, le site Sytadin, qui informe sur le trafic en Île-de-France, faisait état de 57 km de bouchons. Un chiffre inhabituel... mais à la baisse !

Pas d'images de gares surpeuplées par des passagers dans l'attente non plus. Les reporters d'Europe 1, disséminés un peu partout, n'ont pu que constater l'atmosphère fantomatique dans les halls et sur les quais. À l'Aube, Gare du Nord à Paris, il n'y avait guère que des touristes pour avoir l'air un peu perdus dans des espaces déserts.

Une situation qui s'explique tout simplement par le fait que tout le monde a pu anticiper.

245 rassemblements dans toute la France

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a indiqué que 245 rassemblements ou manifestations ont été déclarés dans toute la France. D'après un sondage Yougov pour Le HuffPost publié mercredi, 60% des Français soutiennent cette grève, dont un tiers des électeurs d’En marche !

Le cortège parisien partira vers 14 heures de la gare du Nord, pour rallier la place de la Nation. D’après les informations d’Europe 1, les autorités estiment à 20.000 le nombre de manifestants dans la capitale, parmi lesquels entre 300 et 400 black blocs. Pour éviter les débordements et limiter le risque de casse, les commerces seront fermés le long du parcours. La préfecture de police a prévu de déployer 55 unités de forces mobiles, 15 BRAV (les brigades de répression de l’action violente), six canons à eaux, trois drones et huit blindés de la gendarmerie.

Côté train, "moins de 10%" du trafic assuré

"Avec moins de 10% du trafic habituel" jeudi "sur l'ensemble du réseau", la SNCF appelle ses usagers à annuler leurs déplacements. Sur le réseau TGV, les axes Atlantique et Sud-Est sont les plus perturbés, avec seulement 10% des trains en circulation. Un TGV sur six et un Ouigo sur six sont prévus sur les axes Est et Nord, ainsi qu’un Eurostar sur deux et deux Thalys sur trois. Enfin, aucun TGV intersecteurs (province-province) ne prend le départ jeudi.

Les TER sont les plus touchés par cette grève illimitée. En moyenne, seuls 3% des trains régionaux rouleront, voire aucun dans certaines régions. La Bretagne et l'Occitanie sont les zones les plus touchées. Les autocars de substitution ne pourront assurer que 23% des liaisons habituelles.

En Île-de-France, 90% des Transiliens (RER SNCF et trains de banlieue) sont supprimés, avec une desserte réduite à peau de chagrin, voire inexistante sur certaines lignes. De même, 90% des Intercités doivent rester au dépôt. Vers la Normandie par exemple, il n'est prévu que deux allers-retours entre Paris, Rouen et Le Havre.

>> Toutes les informations sur la circulation des trains sont à retrouver sur Info trafic.

Une journée de galère dans les transports en commun

Onze lignes de métro sur les seize qui traversent Paris sont fermées. Après une première grève très suivie le 13 septembre, le trafic s’annonce comme "extrêmement perturbé" sur l'ensemble du réseau jeudi, indique la RATP. Il n'y a aucun métro sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 8, 10, 11, 12 et 13, soit une ligne de plus de fermée par rapport au mouvement de septembre.

Sur la ligne 9, un métro sur quatre est prévu, mais seulement entre les stations Nation et Mairie de Montreuil, et "uniquement" aux heures de pointe, c’est-à-dire de 6h30 à 9h30 et de 17 heures à 20 heures. Le service est également assuré seulement aux heures de pointe sur les lignes 4 (un métro sur trois) et 7 (un métro sur quatre). Les lignes 1 et 14, qui sont automatisées, circulent normalement, mais la direction alerte sur "un risque de saturation en heures de pointe".

La moitié des RER A et un tiers des RER B circulent, mais seulement aux heures de pointe. Le réseau autobus sera mieux desservi avec un tiers du trafic assuré sur la journée. Côté tramways : un sur trois aux heures de pointe sur les lignes 1, 2, 3a, 3b et 5, tandis qu'il est prévu "toute la journée" un tramway sur trois sur les lignes 7 et 8, ainsi qu'un tramway sur deux sur la ligne 6.

Les lignes de tram et de bus sont également affectées à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Grenoble et à Marseille. Dans le métro phocéen, une rame devrait passer toutes les dix minutes. Le trafic sera également fortement impacté sur les deux lignes du métro lillois. À rebours, le métro devrait fonctionner normalement à Rennes, Lyon, Nantes et Toulouse. Pour plus de détails :

Aérien : le court et moyen-courrier touché

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC), l'USAC-CGT, deuxième syndicat chez les contrôleurs aériens et premier tous personnels confondus, appelle à faire grève jusqu'à samedi. Si elle a mis en place un service minimum dans les centres de navigation aérienne et certains aéroports, la DGAC a tout de même demandé aux compagnies aériennes de réduire pour jeudi de 20% leur programme de vols aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux.

Chez Air France, le long-courrier ne sera pas affecté. En revanche, 30% des vols intérieurs et 15% des moyen-courriers prévus jeudi sont supprimés. La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé de son côté avoir annulé pour jeudi 233 vols français, intérieurs et moyen-courriers. L'irlandaise Ryanair a également annoncé l’annulation de vols, sans plus de précisions.

Un service minimum dans 30% des écoles

Le taux de grévistes dans les écoles est attendu à 55% pour l'ensemble de la France et 78% sur Paris, a fait savoir le ministre de l'Education national, Jean-Michel Blanquer. À l’échelle du territoire, 30% des écoles sont en mesure d’assurer un service minimum. Pour les collèges et les lycées, le ministère s’attendait mercredi à un taux de grévistes d’environ 50%.