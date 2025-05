Agressions au couteau : un rapport préconise le renforcement de la vidéosurveillance dans les écoles

Face à des agressions au couteau toujours plus nombreuses chez les jeunes, des rapporteurs ont préconisé plusieurs mesures pour endiguer le phénomène. Parmi elles, le renforcement de la vidéosurveillance ou l'interdiction du téléphone portable dans les établissements.

Le couteau est devenu un véritable fléau chez les jeunes. Et pour lutter contre le phénomène, qui concerne tous les territoires et n'importe quel élève, un rapport commandé par François Bayrou est arrivé sur son bureau mercredi soir.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi À Nantes, les policiers municipaux réclament des armes à feu face à la montée des violences

Les couteaux utilisés dans 57% des homicides commis par des mineurs

Naïma Moutchou, députée Horizons, vice-présidente de l'Assemblée nationale et François Ravier, ex-préfet de Savoie, ont rédigé ces préconisations. Ils recommandent notamment d'imposer la vidéosurveillance à l'entrée des établissements et même de l'expérimenter à l'intérieur des murs.

Ils proposent aussi d'organiser des réunions et des campagnes de prévention avec les enfants et leurs parents. L'interdiction totale du téléphone portable est recommandée dans les écoles, les collèges et les lycées, ainsi que la vente des couteaux zombies, ces armes à la mode à double tranchant et à la lame incurvée. L'idée de prouver que l'acheteur est majeur lors de l'achat d'opinels ou de machettes est également évoquée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Chaque année, près de 3.000 jeunes sont interpellés avec une arme blanche, les couteaux étant utilisés dans 57% des homicides commis par des mineurs.