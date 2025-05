Lycéenne poignardée à Nantes : information judiciaire ouverte pour «assassinat»

Une information judiciaire a été ouverte du chef d'"assassinat" dans l'enquête sur la mort le 24 avril d'une adolescente de 15 ans dans un lycée de Nantes tuée à coups de couteau par un autre adolescent, a annoncé mardi le parquet de la ville.

"Je confirme (...) la saisine du juge d'instruction de Nantes, le 30 avril 2025, des chefs d'assassinat, tentative de meurtre et violences aggravées par 3 circonstances, en l'occurrence avec arme, au sein d'un établissement scolaire et avec le visage dissimulé", a indiqué à la presse le procureur de la République de Nantes Antoine Leroy, précisant que le mis en cause était "toujours en soins psychiatriques".

>>Plus d'informations à venir