Accident sur l'A7 : le turbo "grillé" du moteur à l'origine de l'incendie

On en sait plus sur l'origine de ce drame. D'après les conclusions du pré-rapport remis par les experts révélé par BFMTV, dont Europe 1 a eu confirmation auprès du procureur de Valence, c'est le turbo "grillé" du véhicule qui est à l'origine de la tragédie qui a tué cinq personnes et fait quatre blessés graves dans la Drôme, lundi soir.

D'après le procureur Alex Perrin, le turbo du monospace dans lequel voyageait la famille originaire de Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, était "grillé", ce qui a emballé le moteur, mettant par la même hors-service le système de freinage, tout en faisant brûler l'huile, entraînant alors l'incendie du véhicule.

>> Plus d'informations à suivre...