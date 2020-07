Drôme : cinq enfants tués dans un accident de la route sur l'A7

Cinq enfants ont péri lundi soir dans un accident de la route sur l'A7 dans la Drôme et quatre autres personnes, trois adultes et un enfant qui se trouvaient dans le même véhicule, demeuraient en urgence absolue, a indiqué le préfet Hugues Mouthou à l'AFP lundi soir. Ce sont tous des membres d'une même famille originaire de la banlieue lyonnaise, a ajouté le préfet, précisant que l'accident était survenu à Albon, dans le sens Sud-Nord.

"C'est une sortie de route dans un champ, la voiture a fait des tonneaux", a-t-il détaillé, invoquant l'hypothèse d'un problème technique. Le véhicule a également pris feu. Selon Le Dauphiné Libéré, les neufs membres de la famille circulaient dans un Renault Scénic de 7 places. Les enfants qui ont perdu la vie seraient âgés de 3 à 14 ans.

Darmanin et Djebbari attendus sur place

Les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, sont attendus sur place dans les heures qui viennent, a précisé le préfet.

Vive émotion suite au terrible accident survenu sur l’A7, dans la Drôme.

Mes premières pensées vont aux familles des victimes et aux blessés.

Merci aux forces de secours qui sont mobilisées.

Avec @Djebbari_JB, nous nous rendons immédiatement sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 20, 2020

"Mes pensées accompagnent les familles et les proches des victimes", a également réagi le Premier ministre Jean Castex, sur Twitter. "Soutien et solidarité avec nos concitoyens blessés qui luttent pour leur vie. Je salue la mobilisation des services de sécurité et secours et agents de l'État", a-t-il écrit.

Plus tôt dans la journée, l'A7 avait déjà été coupée dans la même zone dans le sens Nord-Sud après un accident dans lequel la passagère d'une moto avait été tuée et son conducteur grièvement blessé.