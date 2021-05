À un mois du grand oral du bac, comment se préparent les terminales ?

Le grand oral, épreuve phare du bac pour les élèves de terminale, aura lieu dans un mois (entre le 21 juin et le 2 juillet). Après des semaines d'incertitude, l'épreuve a bien été maintenue par le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer, même si elle a été un peu aménagée pour éviter le risque d'impasse dans la partie questions/réponses avec le jury. Il sera donc possible d'amener un mot de son professeur si tout le programme n'a pu être vu en classe à cause du contexte sanitaire.

Une préparation très différente selon les établissements

Mais le problème pour beaucoup d’élèves, c'est que la préparation commence à peine. La préparation au grand oral est normalement assurée en ce moment par les professeurs de spécialité, car l'épreuve du bac portera sur des sujets choisis par l'élève et préparés en amont. Les sujets relèveront de l'une de ces deux matières de spécialité. Mais le temps consacré à ce travail est très variable d'un établissement à l'autre.

"On a passé deux heures sur le grand oral, mais pas plus. Il y a certains profs qui sont vraiment là pour leurs élèves, mais moi dans ma spécialité, pas du tout. Mes profs ne m'aident pas donc pour moi c'est un peu compliqué", raconte à Europe 1 Lucie, en terminale dans un lycée du 11e arrondissement de Paris.

Une épreuve qui fait peur aux élèves

L'épreuve fait encore peur aux élèves, même si elle a été un peu allégée. Tout dépend également du niveau de préparation en classe. "En spécialité SVT, avec ma prof on a fini le programme de terminale. Ça peut permettre de consacrer toutes nos heures au grand oral, donc ça fait six heures par semaine en tout", explique Alexia, élève dans le 8e arrondissement parisien et forcément plus détendue.

Depuis deux semaines, elle a eu plusieurs cours sur le grand oral et a déjà choisi et validé ses sujets. Jeudi, elle passera même un oral blanc. Elle a choisi un sujet transversal qui embrasse sa spécialité SVT et sa spécialité Humanités : "les tests ADN peuvent-ils prédire l'avenir ?", question à laquelle elle devra répondre devant sa classe.