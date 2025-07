«Je l'ai eu, papa !» : après les résultats du baccalauréat, ambiance de fête et émotion devant un lycée parisien

Les résultats du baccalauréat sont tombés ce vendredi pour près de 720.000 candidats en France. Devant le lycée Armand, dans le 15e arrondissement de Paris, les scènes de liesse et les coups de téléphone émus aux parents se sont succédé à la lecture des listes. Entre ceux qui fêtent leur réussite et ceux qui se préparent aux rattrapages, l’émotion est palpable.

Des libérés et d'autres aux rattrapages

Il aura fallu attendre midi pour connaître les résultats dans cet établissement parisien. Du stress et des scènes de joie qui s'accompagnent de coups de fil aux parents comme Gabin. "Je l'ai eu papa !", dit-il au téléphone. "Je suis très content et je suis fier !", lui répond son père.

Et pour fêter la bonne nouvelle, Wilson et Aurore ont déjà tout prévu. "Je vais faire ma valise pour partir à la plage", explique la jeune bachelière, pressée de profiter de son été. "Ce qu'on a prévu, c'est de sortir avec des amis dans un bar, avec les professeurs. Donc fêter ça, boire un coup ensemble. Le soir ce sera avec mes parents et avec mes frères à la maison. Nous sommes tous bacheliers maintenant, mes frères sont déjà diplômés. Mes parents sont tranquilles", rigole Wilson.

"En vrai ça va, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut vite remonter sur selle et repartir loin. Je vais retourner au boulot. Honnêtement sur les points qui me restent, je sais très bien que je vais l'avoir. Donc bon, c'est pas la grande peur", répond-t-il avec confiance.