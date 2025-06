INFO EUROPE 1 - Une candidate passe son Bac en abaya dans une salle isolée, son père traite la proviseure de raciste

Selon les informations d’Europe 1, le père d’une candidate qui a passé le Bac en voile et en abaya, s’est plaint d’une supposée discrimination, car sa fille a dû montrer son poignet et ses oreilles pour vérifier qu’elle n’avait pas d’objets connectés. La jeune fille a passé son examen dans une salle à part pour ne pas déranger les autres candidats.

L’affaire a démarré ce lundi lors du bac de philosophie, au lycée Rotrou de Dreux, transformé en centre d’examen. Une étudiante majeure inscrite en tant que candidate libre au baccalauréat se présente dans ce lycée public pour passer l’épreuve. Elle est vêtue d’une abaya et d’un voile. Le règlement intérieur du lycée interdit les tenues à caractère religieux. Il lui est alors demandé de les retirer.

Seulement, elle vient passer l’épreuve en "candidat libre". La directrice du lycée prend alors attache auprès de la division des affaires juridiques du rectorat d’Orléans-Tours afin de bénéficier de leur expertise. Le rectorat est formel : cette jeune femme peut effectivement bien passer l’épreuve du baccalauréat. En effet, cela surprend, mais le fait qu’elle soit inscrite en candidate libre ne fait pas d’elle une élève de l’enseignement public et donc elle n’est pas soumise à la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

Montrer ses poignets

En revanche, elle doit se soumettre aux vérifications d’identité et celles liées à la fraude. Deux vérifications lui sont alors proposées. D’abord montrer ses poignets pour s’assurer qu’elle n’a pas de montre connectée. Ensuite de sortir ses oreilles pour vérifier qu’elle n’a pas d’oreillette.

"Pour ne pas déranger les autres candidats, dont certaines n’auraient pas compris pourquoi elle avait le droit d’être voilée, il a été décidé de l’installer dans une autre salle", justifie une source proche du dossier à Europe 1. Dans un premier temps, elle refuse de montrer ses poignets et ses oreilles. Mais finalement elle convient de se soumettre à ces deux vérifications avant de passer son épreuve, seule, sous la supervision d’un examinateur dédié uniquement à sa surveillance.

Il accuse la proviseure de racisme

Non seulement elle a pu passer l’épreuve en étant voilée, mais elle a de surcroît monopolisé des moyens pour lui permettre de passer son Bac. "Pour nous, l’affaire était réglée, elle était satisfaite de pouvoir passer le Bac en étant voilée", rapporte une source proche. Mais non-content d’apprendre que sa fille avait passé l’épreuve dans une salle isolée, son père est revenu le lendemain après-midi pour se plaindre d’une soi-disant discrimination dont sa fille aurait été victime.

"Il a été très vindicatif envers l’équipe pédagogique", rapporte une source proche du dossier. Au point de "traiter la proviseure de raciste" et de menacer de "signaler son comportement sur les réseaux sociaux", poursuit cette source. Une autre précise il a dit qu’il appellerait des journalistes et alerterait la presse". Les policiers ont même dû se déplacer pour l’entendre sur son comportement et ses propos dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte pour des faits d’outrage à personne chargée d’une mission de service public. Selon les informations d’Europe 1, la proviseure a déposé plainte.