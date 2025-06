Pascal Praud et vous - Bac de philosophie : Nathan Devers explique la différence entre «futur et avenir»

Ce lundi, des centaines de milliers de lycéens passaient l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Deux sujets de dissertation et une explication de texte étaient proposés aux élèves. Sur Europe 1, Nathan Devers revient sur un des sujets du jour et explique la différence entre les notions de futur et d'avenir.