A Strasbourg, les commerçants ouverts pour la Pentecôte pour profiter du déconfinement

Lundi, jour de la Pentecôte, de nombreux commerces sont fermés un peu partout en France, jour férié oblige. Mais en Alsace, en particulier à Colmar et à Strasbourg, les associations de commerçants ont décidé de surfer sur la vague du déconfinement et de rester ouverts.

A Strasbourg, c’est par exemple le cas de Nelly et Nathalie. "Les personnes qui ont la possibilité de venir faire un petit peu de shopping auront le bonheur de pouvoir nous voir dans les boutiques, nous, les petites vendeuses et les petits vendeurs", sourit Nelly. "Avec un peu de chance, les gens seront en week-end, pas forcément partis. Ils auront peut-être le temps de passer nous voir. Et puis s'il fait beau, les gens seront en terrasse et ça aussi, c'est agréable. On croise les doigts", continue sa collègue.

"Ca remet du baume au cœur"

Du côté des clients, on compte également bien en profiter. "Les gens ont été privés de boutiques et le fait que les commerçants ouvrent, ça va refaire marcher l'économie. Ca remet du baume au cœur. On revit", positive Sophie, qui a bien l'intention de profiter de cette journée de shopping.

"Ce lundi était la moins mauvaise date pour caser la journée de solidarité", estime de son côté Pierre Bardet, directeur général des Vitrines de Strasbourg, l’association des commerçants de la ville. "On avait prévu ça le samedi 8 mai, mais pas de chance, c'était fermé ! Je me suis ensuite dit que ce serait le jeudi de l'Ascension, mais c'était fermé aussi. Il nous a paru important, plutôt que d'attendre plus tard, de le faire maintenant. L'année dernière, on s'est fait avoir : on l'avait prévu le 11 novembre et on a été reconfiné donc là au moins, ce qui est pris est pris", poursuit-il au micro d’Europe 1. A Strasbourg, 95% des boutiques ont donc décidé de jouer le jeu et seront ouvertes lundi.