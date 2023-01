A l'école, au travail, en amour... La vie est-elle vraiment plus simple quand on est beau ?

Elle est souvent associée au bien ou à la bonté et se voit très généralement valorisée dans nos sociétés occidentales. La beauté et l'apparence physique, éléments ô combien subjectifs diront certains, restent les critères privilégiés pour évaluer une personne au premier abord. Au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez sur Europe 1, Jean-François Amadieu, professeur de sociologie et de gestion des ressources humaines, a égrené les avantages dont les "beaux" ou les "belles" peuvent tirer partie tout au long de leur vie.

Les enfants beaux et bien habillés : les chouchous des maîtresses

Des bénéfices qui peuvent survenir dès l'enfance sur les bancs de l'école primaire. "Sur le sujet de la 'prime à la beauté', les études les plus anciennes dont nous disposons portent en effet sur les écoles où l'on s'aperçoit que les enseignants favorisent l'enfant mignon, l'enfant bien habillé", développe Jean-François Amadieu. Un traitement conciliant qui s'illustre de différentes manières. "Non seulement, ils ont de meilleurs résultats mais on va aussi leur pardonner les petites erreurs et les bêtises", assure le sociologue.

A contrario, "celui qui est moins beau, lorsqu'il fait une bêtise, en paie le prix". Cette étiquette que l'on colle volontiers sur le front de certains élèves finit d'ailleurs par se refléter dans leur comportement. "À force de voir qu'on vous apprécie, qu'on vous prête une personnalité, vous allez finir par vous conformer au personnage. Vous allez devenir celui qui sera violent ou qui sera sympa", assure Jean-François Amadieu. Un cercle vicieux (ou vertueux) initié par des considérations purement physiques.

Une fois au collège, là-encore, les "beaux" récolteront moins de railleries que les autres. "Le premier facteur de moquerie, une mise à l'écart au collège et au lycée, c'est le look et le physique", constate Jean-François Amadieu.

En amour : le critère physique reste numéro un

Un peu plus tard, lorsque vient le temps de trouver l'amour, l'argument physique joue naturellement un rôle prépondérant. "Les gens vous parlent toujours de beauté intérieure, disent qu'ils regardent d'autres choses etc... En réalité, le physique compte énormément", certifie le sociologue, prenant pour exemple les applications de rencontre. "Sur internet, vous remarquerez que c'est essentiellement une image. Et c'est sur ce critère d'apparence physique que se forge le premier choix."

Néanmoins, s'agissant de leur vie sentimentale, les personnes au physique avantageux peuvent également payer la rançon de la gloire. "Il y a d'abord l'idée que la personne serait inaccessible et pour beaucoup, les belles personnes sont des gens qui ne seront pas fidèles en amour ou qui seront égoïstes", développe Jean-François Amadieu.

Un atout professionnel

Des inconvénients dont se moquent néanmoins les recruteurs qui auront, eux aussi, tendance à favoriser les personnes physiquement gâtées par la nature. "Certaines études ont été faites aux États-Unis et j'en ai fait en France aussi. On a envoyé le CV de la même femme avec une photo sur laquelle elle est maquillée et une autre au naturel. Et on a regardé ce qu'il se passait : et je vous confirme qu'en étant maquillée, vous aurez l'air, aux yeux du recruteur, plus intelligente et compétente", affirme le sociologue qui prévient toutefois : "cela ne marche qu'avec du maquillage dit professionnel, pas le maquillage glamour pour le samedi soir".

Enfin, Jean-François Amadieu met l'accent sur la "prime à la beauté" qui récompense généralement les salariés les plus beaux qui se voient accorder plus facilement une augmentation de salaire. Un avantage de plus dont peuvent jouir les personnes séduisantes dans nos sociétés occidentales.