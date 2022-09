Pourquoi tant de couples se séparent-ils durant le mois de septembre ?

Les vacances d'été se terminent, le travail, et le stress qui en découle, sont de retour, tout comme les obligations du quotidien. Le début du mois de septembre s'accompagne souvent d'un spleen généralisé qui n'épargne évidemment pas les couples. Au cœur de cette période parfois déprimante, de nombreuses histoires d'amour rencontrent d'importantes turbulences, pouvant aller jusqu'à la rupture.

Invitée de l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1, la psychologue et thérapeute de couple Camille Rochet confirme cette tendance. Le mois de septembre est propice aux ruptures amoureuses pour tout un tas de raisons. "On se dit que le quotidien va manger notre relation de couple et on est envahi par toutes les charges que l'on a dans le quotidien", explique d'entrée la psychologue. Le mois de septembre symbolise, en effet, la fin de l'insouciance estivale et le retour des problèmes rangés au placard durant l'été.

Les attentes autour des vacances

"Les couples attendent des vacances l'opportunité de se reposer et de se retrouver. Il y a donc une attente hyper importante autour des vacances avec souvent une déception qui en découle avec un sentiment de ne pas s'être suffisamment reposé", éclaire Camille Rochet. Une frustration qui s'exprime parfois à travers des tensions au sein du couple.

La psychologue pointe également "le temps passé ensemble" pendant les vacances. Le fait de partager des journées entières avec sa moitié peut, selon elle, susciter des frictions qui s'expriment en cette période de l'année mais qui s'apaisent généralement en quelques semaines.

L'infidélité comme cause principale des ruptures

Le temps passé ensemble favorise également la découverte de secrets compromettants. "Dans mon cabinet, les gens viennent beaucoup pour de l'infidélité", témoigne Camille Rochet. "Il s'agit souvent de la découverte, pendant les vacances, d'une infidélité à travers un téléphone portable qui a trainé".

Toutefois, la psychologue se veut rassurante. Sans aller jusqu'à la rupture, il est normal, et même sain, que les couples traversent des périodes plus troubles. "Je m'inquiète même des couples qui arrivent et qui me disent 'ça fait 15 ans, tout se passe super bien, on ne s'est jamais disputés'", avoue Camille Rochet. "C'est peut-être le signe que vous ne vous êtes pas suffisamment dit les choses", assure-t-elle.