À la veille de leur baptême, les catéchumènes entre «petite pointe de stress» et «grande joie»

Comme environ 10.000 adultes en France, Rémy va se faire baptiser ce week-end. À 29 ans, ce Marseillais va entrer dans la "vie chrétienne". L'aboutissement d'un véritable chemin personnel qui mène au baptême le jour de Pâques, connu comme celui de la résurrection du Christ.

"Je dirais que la foi apporte une certaine ligne directrice à ma vie, un certain apaisement également et de l'espoir." Comme environ 10.000 adultes ce week-end, Rémy va se faire baptiser. C'est presque deux fois plus qu'en 2024, selon la conférence des évêques de France. L'aboutissement d'un véritable chemin personnel. Pour ce Marseillais de 29 ans par exemple, le déclic a eu lieu lors du décès d'une personne de sa famille, il y a deux ans de cela.

Le symbole très fort de Pâques

Lorsqu'ils souhaitent se faire baptiser, les catéchumènes entament un parcours de plusieurs mois pour mieux comprendre les enseignements de l'Église catholique. Quand ils sont prêts, ils sont appelés lors du premier dimanche de carême. Le baptême est ensuite organisé à Pâques. "Il est symbolique pour nos adultes de nous faire baptiser à Pâques puisque cela symbolise l'entrée dans notre nouvelle vie chrétienne à l'image de la mort du Christ et de sa résurrection", explique le futur baptisé.

"À la veille du baptême, je ressens une petite pointe de stress mais beaucoup de joie, je suis très heureux et j'ai hâte de pouvoir franchir cette étape qui marque l'entrée dans une nouvelle vie." Ce week-end, le diocèse de Marseille comptera 200 nouveaux adultes baptisés.