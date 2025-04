Pâques : à Rome, les fidèles français se préparent à vivre les célébrations et se posent des questions sur la santé du pape

© Andrea Ronchini / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Au Vatican, les fidèles français se préparent à vivre les célébrations de Pâques avec des interrogations sur l'état de santé du pape François. © Andrea Ronchini / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Article Suggestions

Depuis quelques jours, le pape François multiplie les apparitions, comme ce jeudi 17 avril dans une prison du centre de Rome. Cependant, il n'y a aucune certitude de le voir en ce week-end de Pâques. On ignore encore s'il pourra assister à la messe dominicale et prononcer la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Cette fête de Pâques sera particulière pour les chrétiens, notamment français, qui ont fait le déplacement.