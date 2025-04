Pâques : la Sainte Tunique du Christ exposée dès ce vendredi saint à la basilique Saint-Denys d'Argenteuil

En ce vendredi Saint, le chemin de croix va être très émouvant à Argenteuil. À 15 heures débutera l'ostension de la Relique de la Sainte Tunique du Christ, à la Basilique d'Argenteuil. Fortement abimé, mutilé par des prélèvements, puis restauré, elle va être présentée pendant 21 jours. 400.000 pèlerins sont attendus. Le numéro 2 du Vatican, le Cardinal Parolin, va célébrer une messe à Argenteuil.

Dans le silence, les pèlerins vont pouvoir vénérer, dès ce vendredi après-midi, la Tunique qu'aurait porté le Christ pendant son chemin de Croix. C'est un vêtement de laine, de couleur pourpre, d'un mètre 10 environ, fortement abimé. C'est la face arrière, la partie la plus importante du vêtement, qui est montré au public.

Cette tunique, qui a voyagé à travers les siècles, est présentée sur un mannequin, installé dans un magnifique reliquaire vitré, datant de la fin du 19e siècle. Dès qu'il l'observe, l'abbé Guy-Emmanuel Cariot, recteur de la Basilique Saint-Denys d'Argenteuil, est pris par l'émotion : "Voir cet habit de pauvre, en pauvre laine, on est comme transporté au pied de la croix, au Golgotha. Il y a un paradoxe très beau en voyant ce simple habit. Notre Roi, c'est lui", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Une tunique coupée en morceaux à la Révolution

La Sainte tunique est conservée à Argenteuil depuis 1.200 ans. C'est Charlemagne qui l'offrit à l'une de ses filles, Théodrade, qui était religieuse : "Ce vêtement, mon prédécesseur François Ozet, a été obligé de le découper en morceau, la tenue unique à l'origine est sans couture", poursuit, presque gêné, le recteur de la basilique.

"C'est terrible, mais il l'a fait pour en sauver une partie face à la fureur de la Révolution. Il a caché les morceaux de la Tunique dans le jardin du presbytère avant d'être emprisonné. L'habit a été remonté sur un tissu de support à la fin du 19e siècle et on a refait la même opération en 2015".

Un vêtement, mutilé par les nombreux prélèvements, que vous pourrez toucher uniquement du regard. Claire Beugnot, restauratrice du patrimoine, est la seule qui a été autorisée à manipuler la relique : "Pour faire les points de restauration, il est absolument nécessaire de travailler avec des aiguilles très fines, donc je ne peux pas mettre de gants pour manipuler la tunique, mais je reste dans le respect de cet habit très précieux. Le soin qui était nécessaire cette année, c'est un petit travail sur les plis qui était très marquée, car la tunique est conservée dans un reliquaire qui fait 40cm sur 16,5cm et elle est roulée de façon très serrée".

Sécurité renforcée autour de la Basilique

Plusieurs heures d'attentes seront sans doute nécessaires avant de pouvoir vénérer la Sainte Tunique. 800 bénévoles vont se relayer pour accueillir les pèlerins. La sécurité sera renforcée, explique Frédéric Potier, membre de l'organisation : "Il y aura deux contrôles et en permanence 200 membres des forces de l'ordre. La Sainte Tunique sera constamment surveillée".

Croyant ou agnostique, tout le monde est invité à découvrir cette relique de la passion du Christ, comme le confirme le Père Cariot : "Moi, je vous invite à venir comme vous êtes. Venez si vous avez des doutes. Vous êtes les bienvenus".

Près du reliquaire, il sera possible de se confesser. Plus de 50.000 confessions devraient avoir lieu en 21 jours. Il sera possible d'obtenir l'indulgence plénière, soit la remise totale des fautes et peines liées aux péchés, après avoir redit intérieurement cette prière : "Par ta Sainte Tunique, sauve-moi Jésus".