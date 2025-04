Les assureurs chiffrent à 379 millions d'euros les indemnisations du cyclone Garance à La Réunion

France Assureurs a annoncé que les assureurs indemniseront les victimes du cyclone Garance, qui a fait cinq morts sur l'île de la Réunion, 68.000 sinistrés et des dégâts considérables pour l'agriculture vivrière entre le 27 et le 28 février dernier, à hauteur de 379 millions d'euros.

Les assureurs indemniseront les victimes du cyclone Garance, qui a traversé la Réunion entre le 27 et le 28 février dernier, à hauteur de 379 millions d'euros, a affirmé jeudi France Assureurs. "Le cyclone Garance a occasionné environ 68.000 sinistres pour un coût total estimé à 379 millions d'euros", indique la fédération professionnelle dans un communiqué, évoquant un dernier bilan en date du 8 avril.

Le bilan du cyclone est de cinq morts sur l'île de près de 900.000 habitants, également marquée par des dégâts considérables pour l'agriculture vivrière. Le coût des dégâts causés par Garance n'a fait qu'augmenter ces dernières semaines.

Garance est le cyclone "le plus coûteux pour La Réunion, après le cyclone Dina"

La Caisse centrale de réassurance (CCR) avait d'abord estimé le 5 mars entre 160 et 200 millions d'euros le coût pour le régime "Cat Nat" (catastrophes naturelles) du passage de Garance, pour "environ 16.000 sinistres particuliers et professionnels assurés". La facture était ensuite montée le 21 mars à près de 250 millions d'euros de dégâts, dont 151,6 millions d'euros pour le seul secteur agricole, selon des bilans dressés par les collectivités locales et les chambres consulaires.

En l'espace de 13 mois, les îles françaises d'Outre-mer ont été frappées par trois cyclones (les cyclones Belal puis Garance à La Réunion et le cyclone Chido à Mayotte) pour un coût cumulé de près d'un milliard d'euros, indiquait France Assureurs le 26 mars.

Garance est le cyclone "le plus coûteux pour La Réunion, après le cyclone Dina qui avait frappé l'île en 2002 et dont le total des dommages a atteint 169 millions d'euros, et le cyclone Belal de janvier 2024, dont les dommages ont occasionné un coût global de 100 millions d'euros", souligne jeudi le lobby des assurances.

Il précise également que le coût total pour les assureurs du passage dévastateur du cyclone Chido le 14 décembre 2024 à Mayotte va pour sa part atteindre 552 millions d'euros pour les assureurs. La présidente de France Assureurs Florence Lustman accompagnait d'ailleurs cette semaine le président de la République Emmanuel Macron dans l'océan Indien, faisant étape à Mayotte et à La Réunion.