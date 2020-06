À Brest, une entreprise a installé une salle de classe pour les enfants de ses salariés

INTERVIEW

À Brest, dans l'entreprise Airmétic, la moyenne d'âge a largement baissé depuis le déconfinement ! Dans un open-space situé dans les locaux de cette entreprise spécialisée dans le chauffage à granulés, on trouve en effet... une salle de classe aménagée, accueillant jusqu'à neuf enfants jusqu'aux prochaines vacances. Pierre Gadonneix, le PDG de l'entreprise, a en effet décidé de permettre à ses salariés de venir travailler tout en scolarisant leurs enfants sur place.

L'idée lui est venue quand l'entrepreneur a appris que ses enfants ne pourraient retourner en cours que quelques jours par semaine, à partir du 11 mai. "Quinze jours avant le déconfinement, on a eu les premières lignes du protocole sanitaire, et on a très vite compris qu'aller faire l'école deux jours par semaine allait être très compliqué", explique-t-il au micro d'Europe 1. Depuis, les employés peuvent donc venir avec leurs enfants les jours où ces derniers ne vont pas à l'école.

Coût total de l'opération : 7.000 euros

"On a recruté une enseignante", explique-t-il encore, et "on reçoit sous forme de 'padlet' le programme dispensé par les professeurs titulaires de chaque élève". Chaque matin, poursuit-il, "on récupère ces données et l'enseignante dispense les cours à chaque élève".

Au total, neuf élèves sont donc scolarisés dans l'entreprise, du CE1 à la 3e. Coût total pour les deux mois : 7.000 euros, "quand on compte le salaire de l'enseignante, plus les frais de repas et quelques investissements pour la classe", précise Pierre Gadonneix, qui assure que l'enseignante suit les programmes officiels.

"Au départ, on a pris contact avec l'académie de Rennes pour avoir la liste des enseignants disponibles. Elle a pris l'initiative positivement et nous a suivi pour nous proposer d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions", conclut le PDG d'Airmétic.