80 ans du Débarquement : à Huisnes-sur-Mer, une cérémonie pour rendre aussi hommage aux soldats allemands

Les commémorations du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie se sont poursuivies jusqu'à vendredi. De nombreux hommages sont organisés pour les vainqueurs, mais aussi pour les vaincus. En témoigne cette cérémonie pour les soldats allemands, pour beaucoup contraints d'aller au front, à Huisnes-sur-Mer, dans la Manche.

C'est une cérémonie bien particulière qui s'est déroulée vendredi à Huisnes-sur-Mer. Et pour cause, les soldats et civils morts dont il est question ici sont en grande majorité allemands. Ils étaient jeunes et pour certains sans sympathie pour le régime nazi, comme le père de Gunther, venu tout spécialement d'outre-Rhin. "Mon père était dans le service de santé. Il a voulu sauver un blessé et il a été tué. Dans le contexte actuel, si les dirigeants qui provoquent les guerres venaient ici, ils comprendraient l'absurdité et l'inhumanité de leurs actions", souffle-t-il.

"La paix n'est jamais gagnée"

Et parmi les personnalités présentes, Stephan Steinlein, ambassadeur de l'Allemagne en France, très reconnaissant d'avoir été associé aux commémorations du D-Day. "C'est très émouvant parce que cela ne va pas de soi d'inviter l'ennemi d'hier, de commémorer ensemble, dans un contexte où la guerre est de retour. La paix n'est jamais gagnée", insiste-t-il. Comme un symbole, c'est l'hymne européen qui a retenti en dernier dans l'ossuaire. Une manière de rappeler que la paix, justement, est avant tout une affaire d'union.