«C'était très émouvant» : les touristes ont répondu présent aux commémorations du débarquement en Normandie

Il y a 80 ans, plusieurs centaines de milliers de soldats alliés débarquaient sur les plages de Normandie pour libérer la France de l'occupation nazie. Emmanuel Macron et plusieurs dizaines de chefs d'État, dont le président américain Joe Biden et le roi Charles III, ont rendu hommage à la bravoure et au sacrifice de ces soldats. Plusieurs milliers de personnes ont également fait le déplacement comme Charlotte, 37 ans, qui habite Bayeux depuis toujours.

"C'était très émouvant quand ils ont remis la Légion d'honneur aux vétérans"

Elle a eu la chance d'assister à la cérémonie internationale à Omaha Beach : " C'est grandiose. Par rapport à il y a dix ans, on sent qu'il y a eu vraiment un effort de fait énorme sur tout ce qui est organisation, la décoration. On met les petits plats dans les grands. C'est vraiment la grosse organisation". Même constat pour Ghislaine qui vient de la région parisienne.

Elle était à la cérémonie du cimetière américain de Colleville-sur-Mer, un hommage qui l'a beaucoup ému : "C'était très émouvant quand ils ont remis la Légion d'honneur aux vétérans qui ont 100 ans, 105 ans et qui se lèvent encore pour recevoir leur décoration. Et pour eux, c'était tout à fait normal ce qui s'est passé il y a 80 ans. C'était leur devoir".

Si les spectateurs sont ravis, beaucoup de touristes et de Normands sont déçus de ne pas avoir pu y assister. Heureusement, il reste encore de nombreuses cérémonies, à commencer par celle de Bayeux, ce vendredi, avec la présence du président de la République, Emmanuel Macron.