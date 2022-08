5.000 tonnes de gros sel produites : quand la sécheresse fait les affaires des sauniers

L'Ouest de la France sera sous la pluie ce jeudi. Insuffisant toutefois pour mettre fin à la sécheresse qui touche le pays depuis plusieurs semaines maintenant. Une météo particulière qui met de nombreux secteurs en difficulté mais qui parvient tout de même à faire des heureux. Les producteurs de sel, par exemple, ont pu tirer profit de ce temps sec à Noirmoutier, en Vendée, pour battre des records de productivité.

"On pousse le gros sel pour le rassembler et le remonter", illustre Jordan, saunier en Vendée, au micro d'Europe 1. L'homme récolte son sel dans ses bassins, un sel qui finira sur la berge, sous un tas plutôt volumineux. "Il n'a jamais été aussi gros à cette date-là. En 10 ans de métier, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment impressionnant", se félicite Jordan qui a déjà sorti deux tonnes de gros sel.

"Il ne faudra pas que tous les étés soient comme ça"

Cet été, le saunier vendéen a, en effet, déjà sorti deux tonnes de gros sel par œillet, lui qui en possède 43. "C'est vrai qu'une année comme ça, 30 œillets m'auraient suffi", confie-t-il. En cause, les multiples canicules qui ont fait suffoquer la France cet été. Ici, elles ont, au contraire, permis de battre tous les records de production : 5.000 tonnes de gros sel, 200 tonnes de fleur de sel. Du jamais vu, qui s'ajoute surtout aux récoltes précédentes, déjà en hausse.

Problème, le sel est une denrée non périssable qu'il faut pouvoir stocker, or les surfaces ne sont pas illimitées comme le souligne le directeur de la coopérative des producteurs de sel de Noirmoutier. "Cela va être la cinquième année consécutive où on a une production en très forte augmentation. Il ne faudra pas que tous les étés soient comme ça, auquel cas, effectivement, il faudra déclencher des possibilités d'aller stocker à l'extérieur de la coopérative, mais en restant sur Noirmoutier".

120 sauniers exercent actuellement sur l'île vendéenne. Ils pourront s'appuyer sur ces stocks pour compenser une récolte moins abondante en cas d'été trop pluvieux à l'avenir. "Le temps nous guide", résume Jordan.