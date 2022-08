Royaume-Uni : des restrictions d'eau mises en place à Londres pour lutter contre la sécheresse

Un été très lourd dans toute l'Europe d'ailleurs, avec très peu de pluie. Au Royaume-Uni, on n'avait pas connu pareille sécheresse depuis dix ans. La situation est telle que Londres, la capitale britannique, va subir des restrictions d'eau à partir de ce mercredi. Cheveux blonds mi-longs et pull noir au logo de son magasin, Glen Devis travaille normalement, malgré la mise en place des restrictions d'eau. Pour ce manager d'une petite jardinerie au nord de Londres, l'interdiction temporaire d'utiliser un tuyau d'arrosage est une bonne idée.

"Énormément de gaspillage"

"Cela provoquera peut-être une prise de conscience. Je crois qu'en fait les gens ne réalisent pas à quel point l'eau est précieuse et il y a énormément de gaspillage", souligne-t-il. Malgré les interdictions, il est toujours possible d'utiliser un arrosoir pour s'occuper de son jardin. Des restrictions respectées par la plupart des citoyens, même si beaucoup pointent du doigt les nombreuses fuites d'eau dans les tuyaux de la ville.

David, qui hésite entre deux bouquets de fleurs, blâme notamment le manque de maintenance de la compagnie Thames Water, qui gère le réseau de Londres. "On lit partout des articles sur le gaspillage d'eau de ces compagnies à cause de leur manque d'investissement depuis des années. Donc d'un côté, on nous rejette la responsabilité, mais d'un autre ça mobilise la population et je suis tout à fait d'accord pour faire ma part", explique-t-il.

L'objectif de ces restrictions est d'économiser de l'eau alors que les niveaux des rivières et réservoirs sont exceptionnellement bas. Au total, elles toucheront près de 30 millions de personnes à travers le pays.