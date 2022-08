370 hectares brûlés, un pompier gravement blessé... Le point sur l'incendie dans le Gard

Une nouvelle nuit de mobilisation pour les pompiers. Après les incendies hors normes qui ont ravagé près de 30.000 hectares de forêts en Gironde, les feux ont repris dans le sud-est de la France. Dans le Gard, un violent incendie s'est déclaré dimanche après-midi et a consumé 370 hectares de pinèdes dans la commune d'Aubay. Le feu a été fixé "en deuxième partie de nuit".

D'importants moyens déployés

"Des moyens très importants ont été engagés tant d'un point de vue terrestre qu'aérien puisque sur cette zone, nous avons trois villages qui étaient directement impactés", explique Éric Agrinier, responsable de la communication du SDIS 30.

"Quatre sapeurs-pompiers sont blessés", avait annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans un tweet à propos du feu qui s'est déclaré dans une pinède d'Aubais, un village de 2.000 habitants, dans un département en risque extrême incendie et qui sera en vigilance orange canicule à partir de lundi midi, comme quatre autres départements du Sud-Est (Drôme, Ardèche, Vaucluse, Pyrénées-Orientales).

Un violent incendie s’est déclaré à Aubais, dans le Gard. D’importants moyens humains et aériens sont mobilisés. Quatre sapeurs-pompiers sont blessés. Parmi eux, deux brûlés ont été pris en charge. L’autoroute A9 est fermée dans le secteur. Je suis la situation de près. https://t.co/k0CWhPQU3l — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 31, 2022

Un pompier gravement blessé

L'un d'eux, "blessé grave", a été évacué par hélicoptère au Centre hospitalier de Montpellier pour des brûlures aux mains et au visage, les trois autres, plus légèrement blessés, ont été victimes d'un "coup de chaud" à la suite d'un retournement des flammes par le vent qui a en partie détruit leur véhicule, avait précisé à l'AFP le colonel Agrinier. Le pronostic vital du pompier hospitalisé n'est pas engagé, a spécifié dimanche soir la communication des pompiers.

Pour protéger les nombreux habitants, les sapeurs-pompiers étaient aidés de canadairs et d'hélicoptères. "Au plus fort de la lutte, nous avons eu 530 sapeurs-pompiers et 170 véhicules qui ont lutté contre ces flammes qui touchaient une zone de garrigue avec effectivement un vent tourbillonnant, ce qui a forcément compliqué la tâche des soldats du feu", poursuit-il.

Zéro victime chez les civils

370 hectares ont été brûlés, deux habitations ont été touchées par les flammes ainsi que deux hangars et un mobile-home, précise le colonel qui se félicite que des "dizaines et des dizaines de maisons" aient été "préservées" et que le "bilan humain" soit de "zéro victime chez les civils".

Par mesure de sécurité, l'A9, qui dessert notamment l'Espagne, avait été fermée pendant environ trois heures dans les deux sens de circulation sur une dizaine de kilomètres entre Lunel et Gallargues en raison des fumées.