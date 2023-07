14-Juillet : à Halluin, dans le Nord, le feu d'artifice est maintenu malgré les récentes émeutes

REPORTAGE

C'est sur une presque d’Île qu'aura lieu le feu d'artifice ce jeudi soir, à l'écart du centre-ville. Il n'y aura qu'une seule entrée avec fouille des sacs systématiques. Sur place, quinze agents municipaux présents, plus des membres des forces de l'ordre comme l'explique Jean-Christophe Destailleur, maire d'Halluin.

"La République doit être plus forte que les casseurs"

"Des gendarmes viendront en renfort car lorsque se déroulera le feu d'artifice, il faudra aussi veiller à la sécurité dans l'ensemble des quartiers. Notre mairie a été incendiée, notre piscine a été attaquée il y a un petit plus d'une semaine… Vous savez, la République doit être plus forte que les casseurs, plus forte que les incendiaires", déclare-t-il au micro d'Europe 1.

"L'État de droit l'emportera face aux délinquants", ajoute le maire. Mais dans la commune, les habitants ont des avis partagés sur le maintien des festivités.

"On se prive cette année, mais on reviendra l'année prochaine"

"Faut pas non plus se laisser gagner par la peur" insiste Gwen "car c'est leur donner raison. Mais bon quand on a des enfants tant pis, on se prive cette année et on reviendra l'année prochaine", explique cette riveraine. D'autres habitants saluent le maintien du feu d'artifice à Halluin : "C'est une bonne chose qu'il se déroule. Cela reste un symbole pour la fête nationale. C'est joli, cela fait beaucoup de bruit… C'est marquant", confie un autre Halluinois.

Et difficile de connaître l'affluence ce jeudi soir dans la commune. Des habitués ne viendront pas certes mais beaucoup pourraient faire le déplacement car plusieurs feux d'artifices ont été annulés dans les villes aux alentours comme à Hem, Croix, ou Roubaix.