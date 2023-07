14-Juillet : des risques de tensions et d’émeutes à Paris, Lyon et Lille

C’est un 14-Juillet sous haute tension qui s’annonce. Traditionnellement, c’est une soirée très chaude pour les forces de l’ordre mais cette dernière pourrait raviver les récentes nuits d’émeutes, survenues à la suite de la mort du jeune Nahel, abattu par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer. Certaines communes ont même décidé d’annuler leurs feux d’artifice. La crainte de nouveaux pillages et de casse ressurgit à deux jours de la fête nationale. "On est très vigilants", affirme une source Place Beauvau.

Selon les informations d’Europe 1, des risques de tensions persistent dans l’agglomération parisienne, lyonnaise et lilloise. Les forces de l’ordre craignent la résurgence de violences urbaines. "Les habituels incendies de voitures et de poubelles pourraient s’étendre aux pillages de commerce et aux dégradations de bâtiments publics", selon une source du renseignement.

Contrôles routiers renforcés

L’effort porte essentiellement sur les saisies de mortiers d’artifice qui sont désormais interdits à la vente aux particuliers. Depuis dix jours, les contrôles routiers sont renforcés pour empêcher les réapprovisionnements. Tout comme les colis postaux. Les douaniers viennent de saisir plus de 2.000 engins pyrotechniques à Roubaix. Une femme de 55 ans a été placée en garde à vue. Selon ses déclarations, elle espérait revendre la marchandise pour gagner de l’argent.

Samedi dernier à Marseille, 2.000 pétards, 44 fumigènes et 375 fusées ont été interceptés. Le renseignement territorial scrute aussi de près l’activité sur les réseaux sociaux. Car même si l’embrasement a été maîtrisé, le sentiment anti-police reste malgré tout encore vif parmi les émeutiers.