13-Novembre : comment vont se dérouler les commémorations

Du stade de France au Bataclan. Six ans après les attentats de Paris et de Saint-Denis du 13-Novembre 2015 qui ont coûté la vie à 130 personnes, l'heure est aux commémorations. Ce sont six commémorations qui vont avoir lieu tout au long de la matinée à chaque endroit où une ou plusieurs personnes ont été tuées lors de cette nuit funeste. Des cérémonies qui suivent en réalité la chronologie des attentats de la nuit du 13 novembre.

Des hommages qui suivent la chronologie des événements

Ainsi, le premier hommage est prévu à 9 heures au stade de France. C'est là où, en 2015, Manuel Dias, a été la première victime des terroristes. Une gerbe devrait être déposée par Jean Castex. Le Premier ministre sera accompagné de quatre autres membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Seront aussi présents le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, et la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Pas de prise de parole, selon l'Élysée

Quatre autres cérémonies se poursuivront devant les restaurants attaqués : le Petit-Cambodge, le Carillon, la Bonne bière, le Comptoir Voltaire et la Belle équipe. Cette matinée d'hommage s'achèvera devant la salle de concert du Bataclan où 90 vies ont été fauchées. Aucune prise de parole n'aura lieu nous dit l'Elysée. L'événement se veut sobre alors que cette année le procès des attentats du 13 novembre est en cours, et que cela pourrait d'ores et déjà renforcer l'émotion lors des commémorations, comme l'expliquait sur Europe 1 Carole Damiani, docteur en psychologie et présidente de l'association Paris Aide aux Victimes.