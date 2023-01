Les jeunes de plus en plus méfiants envers la science, selon un sondage Ifop

Des résultats qui inquiètent. Un sondage Ifop pour la Fondation Reboot et la Fondation Jean-Jaurès montre que les 18-24 ans ont de moins en moins confiance en la science. Seul un jeune sur trois pense que la science fait plus de bien que de mal à l'humanité. Il y a 50 ans, ils étaient encore 55 %. Autre enseignement, les jeunes adhèrent plus facilement qu'avant aux vérités alternatives.

Un jeune sur six pense qu'il est possible que la Terre soit plate. Un sur cinq estime que des extraterrestres ont bâti les pyramides d'Égypte. Des statistiques qui, à l'heure de la suprématie des réseaux sociaux, peuvent alarmer. Certains remettent même en cause la théorie de l'évolution. Dans la classe de Jérémie, professeur de SVT en Dordogne, les discours de ses élèves pendant ses heures de cours confortent ce sondage. "Ils relayaient des discours créationnistes comme quoi c'est Dieu qui a créé la Terre et les animaux et que les découvertes de Darwin n'avaient pas lieu d'être enseignées parce qu'elles étaient en contradiction à des textes religieux."

En cause, les réseaux sociaux

C'est la manière de s'informer des 18-24 ans qui est mise en cause. "À cause des réseaux sociaux aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus exposés à tout un ensemble de contre discours scientifiques", explique François Kraus, coauteur de l'étude Ifop. "Ils sont nettement plus imprégnés de théories complotistes."

Dernier fait édifiant, près d'un jeune sur deux fait confiance à une information quand elle est produite par un influenceur qui a beaucoup d'abonnés.