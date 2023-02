La Terre est plate ? Les contrevérités scientifiques gagnent du terrain chez les jeunes

Les jeunes sont-ils de plus en plus complotistes ? Selon un sondage Ifop, le complotisme et les contrevérités scientifiques gagnent du terrain chez les jeunes. Ce sondage estime par exemple que six jeunes sur dix pensent que la Terre est plate. Une théorie qui fait bondir certains mais qui fait aussi fureur sur Internet.

Des vidéos bien argumentées

En cherchant sur la toile, on tombe très facilement sur les contenus de ces "platistes" comme ils se font appeler. Des vidéos bien argumentées, expliquant avec des calculs, des graphiques pourquoi la Terre ne peut pas être ronde. Sur sa chaîne Youtube "Info très vraie", Mark Dan relaie de nombreuses "preuves" de sa théorie.

Dans une de ses vidéos, visionnée par des milliers de personnes, il explique : "Si la Terre était vraiment une sphère, les océans devraient être en quelque sorte courbés pour se coller à tous les côtés d'une boule en rotation rapide suspendue dans l'espace. Il est tout simplement impossible de faire en sorte que l'eau se comporte de cette façon."

"C'est une conspiration"

Il n’est pas le seul à le faire. Les arguments sont nombreux et les théories très développées. Pour eux, la gravité n’existe pas. La Terre est un disque plat et les océans sont retenus par un mur de glace qui entoure ce disque. Une théorie même relayée par des stars, comme le joueur de NBA Kyrie Irving, qui comptabilise 18 millions d’abonnés sur Instagram. "J'ai fait mes propres recherches. Je trouve qu'on n'a pas vraiment de photos qui prouvent que la Terre est ronde, donc j'en arrive à croire que c'est une conspiration", lance-t-il.

Le plus étonnant, il existe même une convention des platistes qui se tient tous les ans à Dallas aux États-Unis.