États-Unis : après la tentative d'assassinat de Donald Trump, des théories du complot en pagaille

Devant ce professeur d’économie, un étudiant studieux apparait à l’écran. Ce jeune homme, c'est Thomas Matthew Crooks, l’homme qui a tiré sur Donald Trump samedi dernier et présent dans cette publicité pour BlackRock, le fonds d'investissement le plus riche du monde, objet de tous les fantasmes parmi les conspirationnistes.

Depuis la tentative d'assassinant de l'ancien président et candidat à la Maison-Blanche, les théories du complot pullulent sur les réseaux sociaux. L'auteur du tir, abattu dans la foulée, serait lié au pouvoir de l'argent, à l'État profond. Pour Alex Jones, complotiste notoire, banni de X, réintégré il y a quelques mois par le patron de la plateforme, Elon Musk, ça ne fait aucun doute : ce sont les démocrates qui ont tenté d'assassiner Trump.

Des théories complotistes, y compris dans les rangs démocrates

"C'est l'État profond qui a commis tous ces crimes, qui a ouvert les frontières, qui cautionne le trafic d'êtres humains, qui a lancé la 3e guerre mondiale. Ils sont tellement désespérés qu’ils ont tenté de le tuer avec une arme. Ils vont essayer de l'empoisonner maintenant", lance-t-il dans une vidéo visionnée plus de 6 millions de fois depuis ce week-end.

Ces théories sont parfois reprises par certains élus républicains, proches de Donald Trump. Mais côté démocrate aussi, on alimente la machine à fantasme, arguant, pour certains, que Trump aurait organisé sa propre tentative d'assassinat. Le pistolet serait une arme à air comprimé et le sang, sur l'oreille de l'ancien président, tout simplement factice. Des posts lus par plusieurs millions de personnes, à tel point que depuis ce week-end sur X (ex-Twitter), le mot-clé "staged", traduction de "mis en scène" a été partagé plus de 500.000 fois.