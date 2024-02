Un Américain sur cinq estime que Taylor Swift fait partie d'un complot œuvrant à faire réélire Joe Biden

Près d'un Américain sur cinq pense que Taylor Swift travaille en secret à la réélection du président Joe Biden. Cette étude, publiée mercredi 14 février par l'Université de Monmouth, dans le New Jersey, a été réalisé sur 902 adultes américains au cours de la semaine passée. Parmi eux, près de la moitié avoue avoir entendu parler de cette théorie complotiste. Les Américains qui reconnaissent y croire sont pour la majorité des électeurs du camp républicain, rapporte l'étude.

Une finale du Super Bowl truquée ?

Ce sondage au sujet de cette théorie du complot a été motivé par le Super Bowl, grand-messe du football américain, qui est devenu le programme le plus regardé de tous les temps, lors de sa diffusion, dimanche 11 février. La finale du championnat opposait les 49ers de San Francisco aux Chiefs de Kansas City. Ces derniers ont remporté le match, créant le trouble chez certains spectateurs. Des soutiens du républicain Donald Trump estiment que Joe Biden a truqué cette victoire pour satisfaire Taylor Swift, en couple avec Travis Kelce, joueur des Kansas City Chiefs.

Pour les adeptes de cette théorie, les liens supposés entre la superstar et le président américain remontent à 2020. Taylor Swift avait alors apporté son soutien au démocrate Joe Biden, en attaquant la politique de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Selon certains électeurs trumpistes, l'actuel président veut donc à nouveau s'attirer les grâces de la popstar mondiale et bénéficier de son influence avant la prochaine élection présidentielle, prévue en novembre 2024 aux États-Unis. Face à ces accusations, Joe Biden a ironisé sur les réseaux sociaux, insinuant que le Super Bowl s'était déroulé "exactement comme on l’avait prévu".

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE — Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024

Taylor Swift, icône à l'influence bien réelle

Reste qu'une chose est sûre : Taylor Swift a une vraie influence en matière de politique. Selon le sondage de l'université de Monmouth, deux Américains sur trois approuvent l'implication politique de Taylor Swift, qui a incité en septembre dernier ses fans à s'inscrire sur les listes électorales : plus de 35.000 nouvelles inscriptions avaient alors été enregistrées.

Et cela ne semble pas près de s'arrêter, puisque la chanteuse aux 281 millions de followers sur Instagram bat des records de popularité avec sa tournée mondiale "The Eras Tour". Le 4 février dernier, elle a même a reçu le prestigieux Grammy Award du meilleur album pour la quatrième fois de sa carrière. Cet été, elle s'est aussi classée comme l'artiste féminine cumulant le plus d'albums numéro 1 des ventes.