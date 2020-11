Un vaccin contre l'herpès ? Un espoir pour des milliards de malades

Le seul vaccin qui retient notre attention en ce moment est celui contre le Covid-19. Pourtant un nouveau vaccin pourrait bientôt voir le jour pour lutter contre un autre virus : l'herpès, un mal qui frappe des milliards d'individus et peut même s'avérer fatal dans certains cas, comme l'explique le docteur Jimmy Mohamed, dans sa chronique Notre Santé, mardi matin sur Europe 1.

L'herpès est une infection virale qui est contagieuse et extrêmement fréquente. L'OMS estime que 4 milliards d'individus de moins de 50 ans sont infectés par l'herpès. Et cela fait 40 ans que les scientifiques cherchent un vaccin, en vain. Voilà de quoi mettre un peu en perspective la rapidité avec laquelle a été réalisé le vaccin contre le Covid-19...

Qu'est-ce que l'herpès ?

Il existe plusieurs types d'herpès : le type 1 et le type 2. Le type 1 touche plutôt la partie supérieure du corp et intervient pendant l'enfance. Les enfants ont de la fièvre, des ganglions et des petits boutons dans la bouche. Et puis, il y a le type 2 qui touche les organes génitaux. C'est une infection sexuellement transmissible.

Le problème de l'herpès, c'est qu'une fois que l'infection est passée, on n'en guérit jamais. Le corps garde en mémoire le virus, le stock. À des moments de faiblesse, des moments où l'immunité va être un peu plus basse, il y a ce que l'on appelle des récurrences, une nouvelle poussée d'herpès. Pour le type 1, ça va donner le fameux bouton de fièvre, ce n'est pas très grave. Mais pour le type 2, il y a de nouvelles poussées d'herpès génital. Les scientifiques estiment à 20% le nombre de personnes en France qui ont été exposées à l'herpès génital.

C'est donc pour celui-ci qu'il y aurait peut-être un vaccin, puisque chez les cobayes, on s'est rendu compte que la vaccination produisait suffisamment d'anticorps et permettait de réduire les poussées génitales d'herpès.

La varicelle, une forme d'herpès

L'herpès, c'est une grande famille de virus. La varicelle, très contagieuse, fait partie du groupe herpès. Cette varicelle reste stockée à jamais en mémoire, dans les ganglions et au niveau de votre moelle. Pour une raison similaire, quand l'immunité de notre corps est plus faible, on fait une poussée, mais ce n'est pas une poussée de varicelle, c'est un zona.

C'est une éruption cutanée qui commence souvent au niveau du dos. Cela concerne également 20% de la population française, plutôt après 50 ans. Le problème, c'est que ce zona est responsable de douleurs séculaires. Mais, il existe un vaccin qu'il est mieux de faire lorsqu'on a plus de 65 ans, en une seule dose sans rappel, pour l'éviter. Prendre soin de sa santé passe aussi par la vaccination".