Stéroïdes, coups de marteau, mâchoire carrée... Qu'est-ce que le «Looksmaxxing», cette tendance qui cartonne sur les réseaux sociaux ?

C'est une nouvelle tendance qui cartonne sur les réseaux sociaux : le "looksmaxxing". Des influenceurs proposent des astuces pour aider les hommes à changer leur apparence physique pour réussir à séduire les femmes. Des techniques souvent sans danger, mais des dérives existent.

Le "looksmaxxing" est la nouvelle tendance qui cartonne chez les adolescents et les jeunes hommes sur les réseaux sociaux. L'objectif est littéralement de maximiser ("maxxing") son apparence physique ("looks") dans le but de séduire les femmes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Tu resteras moche toute ta vie si tu ne fais pas ça"

Dans ces courtes vidéos en ligne, certains influenceurs donnent des techniques et astuces pour "masculiniser" son visage. Sur Tiktok, un influenceur présente une technique pour avoir une mâchoire plus carrée par ces mots : "Tu resteras moche toute ta vie si tu ne fais pas ça. Ça se passe en une seule étape simple, qui va, à elle seule, définir ta mâchoire, creuser tes joues, éliminer ton double menton".

Le tiktokeur Jehl Paul, suivi par 45.000 abonnés, présente ici le "mewing", le fait de plaquer sa langue à plat contre le palais en permanence, qui permettrait donc d'avoir une mâchoire plus carrée et faire disparaître le double menton. Un autre influenceur, Marcel Schaar, suivi par 6.000 personnes, incite à mâcher des chewing-gums très solides.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Si ces techniques sont sans danger, d'autres peuvent l'être. C'est le cas du "Bonesmashing", préconiser par de nombreux influenceurs comme sa "skincare routine". Pour obtenir une mâchoire carrée, il suffirait de se taper en continu les os du visage avec les mains ou même un marteau pour modifier la structure osseuse de la mâchoire. Le hashtag Bonesmashing compte plusieurs centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux.

Le tiktokeur Dillon Latham lui dit à ses 1,7 million d'abonnés que c'est une bonne idée de se blanchir les dents en utilisant un coton-tige imbibé d'eau oxygéné. Une affirmation réfutée par les dentistes qui affirment qu'une telle utilisation de l'eau oxygénée est mauvais pour l'émail dentaire et les gencives. Certains vont même jusqu'à encourager la prise de stéroïde voir à faire de la chirurgie esthétique pour obtenir des traits ultra-accentués, perçus comme masculin.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les standards de beauté malsains touchent aussi les hommes"

Cette tendance démontre "que les standards de beauté malsains touchent aussi les hommes" et qu'elle est alimentée par "des influenceurs qui promeuvent des corps et des visages parfaits", souvent pour en tirer profit, affirme Siddharth Venkataramakrishnan, de l'Institute for Strategic Dialogue à l'AFP.

"Le 'looksmaxxing', c'est en fait une version relookée de l'idéologie 'incel' sur TikTok", assure Anda Solea, de la School of Criminology and Criminal Justice à Portsmouth, au Royaume-Uni, à l'AFP. Dans ce mouvement "incel", qui signifie "célibataires involontaires", les hommes considèrent que leur célibat est dû aux femmes qui ne veulent pas d'eux, ce qui fait qu'ils développent une haine envers elles.

La suite après cette publicité

En parallèle du "looksmaxxing", d'autres tendances de ce type se développent sur les réseaux sociaux. Comme le "gymmaxxing" qui encourage les hommes à se concentrer dans la prise de masse musculaire, ou le "moneymaxxing", qui appelle à améliorer sa situation financière, toujours avec l'objectif de séduire les femmes.