Un riz basmati de la marque Taureau Ailé, contenant un pesticide interdit, rappelé en usine

Après les huîtres et les bulots contaminés, un autre produit se trouve désormais dans le viseur du site Rappel Conso qui recense les produits commercialisés en grande surface qui pourraient présenter un risque pour la santé. Un sachet de 500 grammes de riz basmati complet de la marque Taureau Ailé fait l'objet d'une procédure de rappel en raison de la présence d'un pesticide interdit. Seul le lot L 2021F avec le code-barres 3038354593302 est concerné.

#RappelProduit

Sélection Basmati COMPLET - Taureau Ailé



Risques : Dépassement des limites autorisées de pesticides



Motif : Présence avérée d’un pesticide interdit sur le lot et produit décrit ci-dessus.https://t.co/Ne7ptQxoS9pic.twitter.com/1KdMafDd9m — RappelConso (@RappelConso) January 23, 2023

Le produit, dont la date de durabilité court jusqu'au 1er janvier 2025, est distribué sur l'ensemble du pays dans les magasins Carrefour, Auchan, Galec, Cora, Intermarché, Casino et E.Leclerc depuis le 7 février 2022. "Il est demandé aux personnes qui détiendraient ces produits, de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente où ils ont été achetés, où ils vous seront échangés ou remboursés", alerte Rappel Conso.

Des retards mentaux chez les enfants

Selon une information de Franceinfo, le pesticide en question - le chlorpyrifos - est prohibé en Europe depuis 2020 et entraînerait des retards mentaux chez les enfants. Sa toxicité nuirait au développement du fœtus et sa présence aurait déjà été détectée dans des paquets de riz en 2021 par le magazine 60 Millions de Consommateurs. Contacté par Franceinfo, Lustucru, qui détient la marque Taureau Ailé indique avoir effectué des "contre-analyses" sur le produit visé qui démontreraient "l'absence de toute contamination". Le groupe ne s'est toutefois pas opposé au retrait des rayons de ce riz basmati.

Outre les huîtres et bulots contaminés, le site Rappel Conso avait également épinglé le chapon de 2kg de la marque Le Gaulois, peu avant les fêtes de fin d'année, tout comme le bloc de foie gras de la marque Feyel et le saumon fumé "Hautes Terres d'Écosse" de Petit Navire. Dans tous les cas, la procédure à suivre est identique : éviter toute consommation du produit et les ramener au point de vente.