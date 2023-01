Des lots d'huitres et de bulots contaminés rappelés dans toute la France

Rappel conso tire la sonnette d'alarme. Le site du gouvernement appelle à la vigilance après la commercialisation de plusieurs lots de bulots et d'huîtres contaminés. En effet, des traces de norovirus ont été détectées sur les coquillages près du littoral normand, du côté de la Manche. Un arrêté interdit temporairement la pêche à pied ainsi que la pêche à pied de loisir depuis ce mercredi.

>> LIRE AUSSI - Contamination alimentaire : un lot de jambon cru rappelé pour suspicion de salmonelles

Neuf références d'huitres sont concernées par le rappel en cours, qui court jusqu’au 19 janvier pour certaines, des marques Super U et Intermarché notamment.

Des moules et palourdes contaminées

Les huitres ne sont pas les seuls produits présentant un risque de contamination : des moules et des palourdes sont également concernées. Rappel Conso appelle les acheteurs à les ramener immédiatement en magasin si elles n'ont pas été consommées. Le norovirus, responsable du développement de la gastro-entérite aiguë peut provoquer divers symptômes allant du vomissement aux diarrhées en passant par des crampes et même des malaises dans certains cas les plus extrêmes.

Selon l'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire, ces complications surviennent essentiellement chez les personnes âgées, atteintes de maladies chroniques.