Pour moins polluer, le groupe Cora dit adieux aux prospectus papier

Chaque année, ce sont 15.000 tonnes de papiers qui finissent bien souvent à la poubelle. Les supermarchés Cora ont décidé de supprimer leurs prospectus papier. Le groupe Leclerc a fait la même annonce quelques jours plus tard. À compter du 10 janvier, il faudra désormais chercher les promotions sur Internet et ce n’est pas évident pour tout le monde.

Chaque année, dans ce supermarché Cora de Mundolsheim, près de Strasbourg, ce sont plus de 100.000 prospectus qui sont distribués. Sur le total des 60 magasins de la marque en France, cela représente annuellement 15.000 tonnes de papier. C’est pourquoi le groupe a décidé de numériser toutes ses offres de promotions dès ce 10 janvier.

"C’est très bien, c’est du gaspillage"

De nombreux clients estiment que c’est une bonne chose. "C’est très bien, je ne les veux plus dans ma boîte aux lettres, stop pub !", s’exclame Marie-Julie, en rangeant ses courses. "On a les mails, les ordinateurs, les téléphones : c’est suffisant. Le papier, c’est du gaspillage", poursuit-elle. "Et le supprimer fait du bien à la forêt !", surenchérit son mari, Jacques.

Chercher les promotions sur Internet, "on ne sait pas faire"

Mais pour d’autres clients de ce supermarché, notamment les personnes âgées habituées à éplucher les fascicules papier, c’est plus contraignant. "Cela nous embête plus ou moins", reconnaît Pierre. "Les prospectus, nous, on aime bien !", lance Georges. Avec sa femme, ils ont l’habitude de les feuilleter "avant de venir faire les courses, pour repérer les promotions".

© Mélina Facchin/Europe 1

Les promotions existeront toujours, tient à préciser de son côté la direction du magasin. Mais désormais, il faudra se rendre sur le site Internet de Cora, sur les réseaux sociaux ou en scannant un QR code, distribué aux caisses. "Mais nous, on ne sait pas le faire", regrette Christina : "On est trop âgés !". Il lui faudra donc attendre d’être en rayon pour repérer les promotions.